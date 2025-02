Maroc: Figuig/INDH - Lancement d'une caravane d'orientation scolaire

La quatrième édition de la caravane provinciale d'orientation scolaire a été lancée, mardi à Bouarfa, au profit des élèves du niveau baccalauréat de la province de Figuig, et ce dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette caravane, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Darham, en présence de responsables provinciaux, d'élus et d'autres personnalités, vise à aider et à orienter les élèves des établissements d'enseignement de la province, afin qu'ils puissent choisir des spécialités qui soient en adéquation avec leurs capacités scientifiques et intellectuelles.

Initiée jusqu'au 27 février par la Fondation de l'Oriental pour le soutien de l'éducation, la santé et l'action sociale dans la province de Figuig, sous le slogan «Découvrir, apprendre et planifier pour un avenir réussi», la caravane présente aux élèves des données et des informations sur les parcours et les perspectives d'un nombre d'instituts et d'établissements d'enseignement supérieur.

Cette initiative cible quelque 915 élèves de divers établissements d'enseignement secondaire, que la caravane sillonnera pour fournir aux apprenants et à leurs parents toutes les informations et données liées aux formations post-baccalauréat, les conditions d'accès et les perspectives.

La caravane prévoit également l'organisation de rencontres interactives entre élèves, enseignants et professionnels, et de tables rondes avec des spécialistes pour discuter des différentes options de carrière et de leur développement, en plus de présentations pour mettre en évidence les évolutions et les mécanismes d'orientation post-baccalauréat, ainsi que les programmes d'études et les opportunités d'emploi pour divers domaines d'études.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la Division de l'Action sociale à la province de Figuig, Idriss Moussa, a expliqué que l'organisation de la caravane d'orientation scolaire s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à soutenir la scolarité et à permettre aux élèves de s'informer sur les spécialisations post-baccalauréat, afin de déterminer leurs choix futurs en fonction de leurs compétences et leurs aptitudes scientifiques.

M. Moussa a ajouté que cette caravane, qui est à sa quatrième édition, est financée dans le cadre de l'INDH pour un coût total de 205.000 dirhams au titre du quatrième programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", et ce dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation de l'Oriental et la Direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

De son côté, le vice-président de la Fondation de l'Oriental, Mohamed Jebbouri, a souligné l'importance de cette caravane annuelle pour rapprocher l'information des élèves et les aider à construire leur projet personnel et le planifier afin de réussir leur vie et leur parcours académique et professionnel.

Il a poursuivi que cette initiative vise également à informer les élèves sur les exigences et les perspectives des parcours d'enseignement supérieur, en plus d'établir des canaux de communication entre les élèves (futurs étudiants), les professeurs, les responsables et les étudiants universitaires, et de sensibiliser à l'importance des opérations et activités d'orientation scolaire.