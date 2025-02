Congo-Brazzaville: Musique - Sam BB et Tyty Meufapart en résidence artistique

Sam BB et Tyty Meufapart sont deux jeunes artistes congolaises sélectionnées dans le cadre de la résidence artistique croisée. Organisée par l'espace Baning"art, cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 8 mars permettra aux jeunes artistes féminines congolaises de développer encore plus leur créativité.

La résidence artistique à laquelle sont soumises Sam BB et Tyty Meufapart est un lieu d'échanges culturels et artistiques mettant en avant la musique et les arts vivants comme moyen d'expression pour la valorisation des femmes. Les deux jeunes artistes auront, par ailleurs, l'occasion de se connecter avec d'autres praticiens artistiques pour partager des idées, des expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie culturelle. Ce programme transcende donc les frontières culturelles, géographiques, sociales et historiques, contribuant ainsi aux carrières des jeunes artistes féminins.

Par ce programme passionnant, les deux jeunes artistes féminines congolaises vont acquérir de nouvelles compétences, tisser un large réseau professionnel pour développer leurs projets. Cette initiative vise à soutenir, promouvoir et former les jeunes artistes souhaitant améliorer leurs compétences et découvrir des opportunités pour dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant ainsi les collaborations entre artistes.

Ce programme permettra en d'autres termes aux participants d'approfondir leurs connaissances sur le dynamisme de l'industrie musicale, en exploitant les défis et enjeux, les opportunités, les aspirations qui vont façonner les expériences des artistes.

La résidence va mieux cerner la situation actuelle et identifier les problèmes auxquels sont confrontés les artistes. En accueillant les voix des artistes, les organisateurs vont oeuvrer pour un environnement plus favorable à la croissance et à la visibilité des artistes congolais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières.

Sam BB, de son vrai nom Sabrina Immaculée Conception Bitsangou Louhoussou, est artiste, danseuse, performeuse et chorégraphe congolaise. C'est en 2010 qu'elle a eu le goût de la danse, alors qu'elle servait à l'église, et très vite elle rejoint un groupe professionnel pour perfectionner ses compétences et apprendre des techniques variées, notamment le " krump", un style de danse qui va lui permettre d'exprimer ses émotions et de se connecter à ses racines africaines.

Figure incontournable de la scène hip-hop congolaise, depuis 2017, elle évolue au sein des ateliers Sahm, un espace dédié à la formation et à la promotion des arts. Son engagement va bien au -delà de sa performance artistique et se consacre à l'autonomisation des femmes congolaises par la danse. Cette jeune artiste congolaise dont l'étendue de son art est reconnue hors des frontières congolaises est l'initiatrice du festival Nsaka Dance et Dance Nsaka, lancé en 2018, dont la vision est de soutenir et de promouvoir les danseurs de la région.

L'artiste a déjà participé à plusieurs festivals et résidences artistiques à travers le monde, dont le programme " Visa for création", à l'Institut français de Paris, en 2020. Cela lui a permis de se produire à Madagascar, au Sénégal et en France. C'est en 2023 qu'elle a rejoint l'école des sables au Sénégal pour enrichir son expérience chorégraphique.