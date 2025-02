Tunisie: Détails sur les projets validés par la Commission des Méga-projets - 30 rames de métro, ville numérique et école des ingénieurs

Dans le cadre de la concrétisation de la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à accélérer la mise en oeuvre des grands projets publics, conformément aux impératifs d'efficacité et de qualité, et en réponse aux attentes et aspirations des citoyens pour un développement durable et équitable, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, ce jeudi 27 février 2025, la troisième réunion de la Commission Supérieure des Méga-projets.

Cette réunion, organisée conformément au décret n° 497 de l'année 2024, daté du 24 octobre 2024, relatif aux modalités et procédures spéciales pour la réalisation des grands projets publics, a été consacrée à l'examen de trois projets majeurs : l'acquisition de 30 rames de métro léger, l'achèvement de l'École nationale des ingénieurs de Bizerte et la réalisation de la ville numérique de Nahli.

Le chef du gouvernement a salué l'ampleur et la qualité des projets pour lesquels des solutions ont été trouvées, grâce à l'intervention des commissions techniques ministérielles créées en application du décret susmentionné, ainsi que des commissions régionales. Il a souligné l'importance de renforcer les efforts des structures publiques afin de lever les obstacles logistiques, techniques, financiers et fonciers. Cela permettra de booster la réalisation des projets stratégiques et prioritaires, en particulier ceux ayant un impact direct sur la modernisation des services publics, la création d'emplois pour les citoyens et le développement de l'économie nationale.

La Commission Supérieure des Méga-projets a, à cette occasion, approuvé une série de mesures visant à résoudre les problèmes empêchant l'achèvement de ces projets conformément aux normes d'efficacité, de transparence et de rentabilité. En particulier, il a été décidé d'inclure ces projets dans la liste des grands projets stratégiques ou des projets publics en attente, selon les dispositions du décret n° 497 de l'année 2024. Cette décision vise à garantir leur réussite en respectant les exigences d'efficacité et de faisabilité. Les mesures approuvées incluent notamment :

1. Acquisition de 30 rames de métro léger modernes : Le projet vise à améliorer le système de transport public en renforçant la flotte de la Société des Transports de Tunis avec 30 rames de métro modernes, spécifiquement conçues pour garantir la sécurité et le confort des passagers. Ce projet s'inscrit dans une démarche stratégique de soutien au transport ferroviaire, compatible avec les objectifs de développement durable et de transport propre, et permettra de mieux répondre aux besoins croissants de mobilité des citoyens, tout en allégeant la pression sur les autres modes de transport terrestre.

2. Reprise du projet de la ville numérique de Nahli : Ce projet, destiné à répondre aux besoins de croissance économique, sociale et technologique, vise à développer le secteur numérique, stimuler l'investissement et renforcer l'image de la Tunisie numérique. Il offrira des espaces technologiques conformes aux normes internationales, créant ainsi un environnement favorable à l'innovation et à l'accueil des entreprises du secteur numérique.

3. Achèvement de l'École nationale des ingénieurs de Bizerte : L'achèvement des différentes composantes de l'école se fera à travers des contrats flexibles, renforçant ainsi le tissu universitaire de la région et au niveau national. Ce projet répond aux besoins de formation d'une main-d'œuvre qualifiée et soutient la croissance économique et technologique du pays.

Ces décisions témoignent de la volonté de l'État tunisien de garantir une gestion optimisée des grands projets publics et de créer des conditions propices à un développement durable, au service des citoyens et de l'économie nationale.