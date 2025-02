Tunisie: Déclenchement de l'ère du réseau électrique intelligent au pays avec Smart Grid

Le jeudi 27 février 2025, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatima Thabet Chiboub, a présidé la cérémonie de lancement de la première version du système de réseau électrique intelligent (Smart Grid), marquant un tournant majeur dans le secteur énergétique tunisien. Cet événement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État à la transition énergétique, Wael Chouchen, et le président directeur général de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), Faysal Trifa.

La cérémonie a également réuni des représentants d'institutions internationales, notamment Daniel-Rui Felicio, directeur général de Siemens Advanta, ainsi que Simone Maassen-Krupke, représentante de l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, et Arnaud Guigne, représentant de l'ambassade de France. Christophe Cottet, directeur du bureau de l'Agence Française de Développement (AFD) en Tunisie, a aussi pris part à l'événement, aux côtés des cadres du ministère et des partenaires impliqués dans ce projet stratégique.

Lors de son discours, la ministre a souligné l'importance de ce projet, qui vise à renforcer le réseau national d'électricité tout en optimisant la consommation énergétique. Le système de Smart Grid, grâce à sa technologie avancée de compteurs intelligents et à son infrastructure numérique, permet de mieux gérer l'offre et la demande d'électricité, contribuant ainsi à une transition énergétique efficace et durable.

"Ce projet n'est pas seulement un enjeu technologique, mais un véritable levier pour l'optimisation de la performance du secteur énergétique tunisien. Il permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et d'intégrer davantage les énergies renouvelables dans notre réseau national", a déclaré Fatima Thabet Chiboub.

Elle a ajouté que cette initiative, soutenue par des investissements d'envergure, favorisera la réduction des pertes d'énergie durant la transmission et la distribution, tout en facilitant une meilleure gestion des ressources. Le secteur privé, en particulier, jouera un rôle crucial dans la production des énergies renouvelables, qui seront injectées dans le réseau.

Le projet, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 120 millions d'euros (environ 400 millions de dinars tunisiens), représente une étape clé pour la numérisation du secteur. Le réseau intelligent sera mis en place par un consortium de grandes entreprises du secteur énergétique : Siemens, E.Fluid et Sagemcom. Un total de 140 000 compteurs basse tension et 25 000 compteurs moyenne tension seront installés, couvrant ainsi un large éventail de clients, allant des particuliers aux grands consommateurs industriels.

En marge de l'événement, une convention de partenariat a été signée entre la STEG et Siemens Advanta, visant à renforcer la coopération dans le domaine de la numérisation du système électrique tunisien. Ce mémorandum d'entente marque l'engagement des parties à partager leurs compétences et à favoriser les synergies pour soutenir la modernisation de l'infrastructure énergétique.