Angola: CAN d'escrime - Les athlètes angolais visent le podium

Luanda — Les athlètes de la sélection nationale se sont montrés jeudi, à Luanda, convaincus de la réussite du Championnat d'Afrique d'escrime, qui se déroulera à partir de vendredi (28), au Pavillon de la Cidadela, dans la capitale angolaise.

Se confiant à l'ANGOP sur la possibilité d'atteindre le podium, à l'heure où l'Angola cherche à s'imposer dans le contexte africain, les interlocuteurs corroborent l'idée que dans le sport, l'impossible n'existe pas.

L'optimisme repose également sur le fait que l'équipe nationale a réalisé avec succès un stage au Centre de haute performance de Nanjing (Chine), reconnu comme l'un des plus prestigieux au monde dans ce sport.

Daniel Tchipongue a par exemple affirmé que même s'il existe des concurrents de haut niveau comme les Egyptiens, il est possible de contrer le favoritisme et de viser les premières places.

Il a également évoqué les athlètes de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Maroc comme favoris pour remporter la CAN, tout en affirmant que l'Angola aura toujours son mot à dire.

Daniel Tchipongue a mentionné que lors de l'édition 2024, en phase de groupes, il avait perdu contre un adversaire égyptien, 4-5, dans un match extrêmement intense.

Dans cette épreuve, il a occupé la 6ème place, sur dix concurrents, tandis que son adversaire a occupé la 3ème place (médaille de bronze).

La source de l'ANGOP, qui évoluera dans la spécialité de l'épée, croit en la victoire d'une médaille dans cette épreuve dans les catégories cadets et juniors.

Quant à l'entraînement, il a déclaré qu'il avait amélioré avec plus d'intensité ses contre-attaques et les flèches, des techniques considérées parmi les plus rapides de sa spécialité.

L'athlète de 19 ans a commencé à pratiquer ce sport en 2017 sous l'initiative de sa mère.

Il représente Vila Clotilde, un club avec lequel il a remporté deux trophées de champion national, dans les compétitions individuelles juniors et seniors, tous deux en 2022.

À son tour, Maria Messamessa a exprimé son enthousiasme et sa confiance dans les premières positions, ajoutant qu'elle a travaillé quotidiennement pour vaincre.

À 19 ans, elle a remporté quatre championnats nationaux, dont deux en senior dans la province de Malanje (2021 et 2024) et en cadet (2019 et 2023) à Huambo.

En 2024, elle a participé au Championnat du Monde en Arabie Saoudite, dans la catégorie junior. Maria Messamessa a auparavant participé en Championnat d'Afrique dans la même catégorie, en Egypte, et également en senior au Royaume du Maroc.

Lors de la CAN au Maroc, elle a terminé en 8ème position, tandis qu'en Egypte (17ème ), dans un univers de plus de 100 concurrents.

Ce tournoi international fait partie des festivités marquant le 50ème anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola, qui sera célébré le 11 novembre.

Voici les athlètes choisis par l'entraineur Yusufu Kiamuangana:

Epée Juniors Masculins - Daniel Tchipongue, Anastácio Tchiquete (Vila Clotilde), Constantino Jaime (Petro de Luanda), Venâncio Conceição (Grupo Desportivo A.R.C.) et Aurélio Epesse (Heja).

Epée Cadets Masculins - Edmilson Correia (Vila Clotilde) et Daniel Culica (Ferrovia do Huambo).

Fleuret Juniores Masculins - António Pedro (Ginásio Club Português)

Epée Juniores Féminins - Florinda Álvaro (Colégio Militar), Maysa Guerreiro (Académica João Gomes), Rafaela Muatenga, Caridade Valentim (Vila Clotilde), Ana Ndovala (Ferroviário do Huambo) et Maria Messamessa (Petro do Huambo).

Epée Cadettes Féminines - Sara Pereira (Vila Clotilde).