Angola: La stabilité du Kwanza dépend de la production nationale - Chef de l'État

Icolo e Bengo (Angola) — Le président de la République, João Lourenço, a déclaré, ce jeudi, dans la province d'Icolo e Bengo, que la stabilité du Kwanza dépend de la capacité de production du pays.

S'adressant à la presse après l'inauguration de la Maison du Kwanza, il a indiqué qu'il est nécessaire de produire davantage car « la force de la monnaie dépend de la force de notre économie », en plus d'autres facteurs.

« Parfois, certains pensent que la stabilité du Kwanzaa dépend simplement d'une baguette magique, alors que ce n'est pas le cas. L'époque où nous avions un taux de change invariable est révolue depuis longtemps. Ainsi, peu importe ce que nous produisions, le taux était fixe », a-t-il ajouté.

Il a fait valoir que ce phénomène n'est plus observé dans les économies de marché et qu'il est désormais présent dans pratiquement toutes les économies du monde. Les taux sont variables et dépendent d'un ensemble de facteurs, notamment du Produit Intérieur Brut, de ce que le pays est en mesure d'offrir à la consommation de l'industrie et de la population.

La Maison du Kwanza

Parlant des caractéristiques de la Maison du Kwanza, inaugurée dans la Zone Économique Spéciale, dans la province d'Icolo e Bengo, il a dit que c'est un motif de joie et de fierté pour le pays d'inaugurer cette infrastructure dans l'année où il célèbre les 50 ans de l'indépendance.

Il a expliqué que l'unité était nécessaire, car les fonctions qu'elle va exercer étaient réalisées dans des conditions très précaires au sein du service central de la Banque nationale d'Angola, non seulement du point de vue du logement du personnel qui y travaillait, mais surtout du point de vue de la sécurité.

Il a souligné que la monnaie est liée à « notre propre souveraineté et que par conséquent la protéger n'est pas facile mais est important et nécessaire ».

Dans ce sens, le Président João Lourenço estime qu'avec toute la technologie de pointe installée dans les nouvelles installations, la monnaie sera mieux protégée et, de cette manière, pourra mieux servir l'économie.

Il s'agit d'une infrastructure moderne de la Banque Nationale d'Angola, conçue pour répondre à la demande croissante de liquidités, due à la croissance démographique, enregistrée ces dernières années.

Avec la Maison du Kwanza, la Banque Nationale d'Angola dispose d'équipements modernes qui faciliteront la satisfaction des besoins de trésorerie dans tout le pays.

Elle dispose de cinq coffres-forts avec les spécifications suivantes : Coffre-fort à palettes, Coffre-fort à boîtes, Coffre-fort à métaux précieux, Coffre-fort à or et Coffre-fort de transition, tous entièrement automatisés et équipés d'étagères et de robots pour l'emballage et la manutention de l'argent.

Lutte contre la corruption

Face à ce problème, le Chef de l'Etat a exprimé la détermination de l'Exécutif à prendre cette tâche au sérieux.

« La lutte contre la corruption dépend de notre détermination à chercher à éradiquer ce mal qui, soit dit en passant, ne finit jamais. La corruption existe dans tous les pays du monde, maintenant ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas d'impunité, donc personne n'a jamais dit que nous allions mettre fin à la corruption en Angola, c'est une lutte presque sans espoir, parce qu'il n'y a aucun pays qui y soit parvenu », a-t-il affirmé.

Cependant, João Lourenço a souligné qu'il est important que tous ceux qui sont pris dans la lutte contre la corruption ne bénéficient d'aucune forme d'impunité.