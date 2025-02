Angola: Le gouverneur de la BNA met en relief les valences de la Maison du Kwanza

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a déclaré jeudi, à Luanda, que la Maison du Kwanza est le point culminant dans la modernisation de la gestion des moyens de circulation de l'institution, lui permettant d'augmenter la capacité et la rapidité du service aux banques commerciales.

Le responsable, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure par le Président de la République, João Lourenço, a également déclaré qu'elle augmente la capacité de stockage et de traitement des billets et des pièces.

« La Maison du Kwanza a une structure plus moderne et plus grande que celle que nous avions auparavant », a-t-il souligné.

Il a précisé que la BNA, en vertu de sa loi organique, est l'institut d'émission qui a le droit exclusif d'émettre des billets et des pièces, et qu'elle est donc le gestionnaire de la monnaie fiduciaire et responsable de la circulation des billets et des pièces, qui ont cours légal dans le pays.

Pour mener à bien cette mission, a-t-il précisé, outre le département de l'émission et de la trésorerie, les délégations régionales de la BNA et les dépositaires de titres qui opèrent pour son compte sont également impliqués.

« L'infrastructure est équipée pour consolider la stratégie de continuité des activités de la banque, avec des locaux et d'autres moyens appropriés pour poursuivre les activités critiques en cas d'événements imprévus », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'institution a mis en oeuvre un vaste programme de modernisation pour l'exécution de la fonction de gestion de trésorerie.