Angola: Préparation de la 1ère édition de l'Expo Bengo 2025

Caxito — La province de Bengo organise la 1ère édition de l'Expo/Bengo 2025 en avril de cette année, dans le cadre du Programme d'Appui à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI).

L'annonce a été faite ce jeudi, à Caxito, par le directeur du Bureau provincial de développement économique intégré (GDEI) de Bengo, Pedro Katendi, en marge de la IIe session ordinaire du gouvernement provincial, dirigée par la gouverneur Maria Antónia Nelumba.

S'adressant à la presse, le responsable a expliqué que l'Expo/Bengo 2025 vise à faire connaître le potentiel économique de la province, et l'événement couvrira tous les secteurs de la vie économique du pays, tels que l'industrie, la fabrication, l'extraction minière, le commerce, les services et la banque.

Cette foire provinciale sera marquée par la participation d'exposants des provinces voisines de Luanda, Icolo et Bengo, Cuanza Norte, Uíge et Zaire, a-t-on appris de la source.

« Nous allons nous inspirer des expériences des provinces de Huíla, Benguela et Cuanza Sul, qui nous ont toujours invités à des événements de ce genre », a-t-il déclaré.

L'événement aura lieu sur la place Ingamba et prévoit de regrouper 250 exposants, un nombre considérable qui démontre les grandes attentes des participants.

Actuellement, les bureaux provinciaux de développement économique intégré et des infrastructures, en partenariat avec la société CKLAS Angola, créent déjà les conditions du lieu de l'expo.

Pedro Katendi a fait savoir que dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, 22 foires rurales sont prévues dans les 12 municipalités de la province de Bengo, ainsi que le 1er forum provincial d'investissement pour le secteur industriel manufacturier et extractif.

L'Expo/Bengo 2025, qui se tiendra du 24 au 27 avril de cette année, se propose de réunir les investisseurs de la région dans le secteur de l'industrie manufacturière et extractive, selon la source, faisant savoir que le parc industriel de la province se développe de jour en jour, c'est pourquoi 11 nouvelles industries seront inaugurées à Bengo, dans le cadre des 50 ans de l'indépendance nationale.

Les unités de fabrication qui sont en cours d'installation dans les municipalités de Dande, Panguila et Barra do Dande, dont six sont déjà opérationnelles et cinq encore en construction, pourraient stimuler l'économie et créer plus de deux mille emplois pour les jeunes de la province.