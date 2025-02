Congo-Kinshasa: Un an après, Blaise Ndombe Musoki rend les comptes à Dieudonné Kamuleta

Le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Monsieur Dieudonné Kamuleta Badibanga a reçu en audience, ce mercredi 26 février 2025 dans son cabinet de travail, une délégation de la Commission Interinstitutionnelle d'Aide aux Victimes et d'Appui aux Réformes (CIA-VAR), un organisme placé sous l'autorité directe du Président de la République. Cette délégation était composée de Monsieur Blaise Ndombe Musoki Obel et de Madame Marie Lydie Ngalula Makelele, respectivement Coordonnateur exécutif adjoint chargé des lois, réformes et politiques de réparation, et Assistante technique au sein de cet organisme.

Créée par le Président de la République en vertu de l'Ordonnance n° 23/056-B du 12 mai 2023 prise en exécution de la Loi n°22/065 du 26 décembre 2022, la CIA-VAR est une structure institutionnelle qui comprend les représentants du Parlement, de la Présidence de la République, du Gouvernement et du Pouvoir judiciaire, ainsi que les représentants des associations des victimes et d'aides aux victimes.

Monsieur Blaise Ndombe Musoki Obel et Madame Marie Lydie Ngalula Makelele, tous deux magistrats de carrière, étaient désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour représenter le pouvoir judiciaire au sein de la CIA-VAR. C'est en cette qualité qu'ils ont été nommés par le Président de la République au sein de la CIA-VAR par Ordonnance n°23/184 du 7 septembre 2023.

Leur visite au Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la Magistrature est justifiée par la nécessité de rendre compte à l'autorité de leur désignation de leurs missions, une année après.

Prenant la parole, Monsieur Blaise Ndombe Musoki Obel a résumé cette audience en ces termes : « Depuis notre nomination par le Président de la République, nous avons déjà accompli une année dans cette fonction. Il était donc indiqué de venir, comme on dit souvent à la base, auprès de notre hiérarchie du pouvoir judiciaire pour rendre compte du travail que nous avons déjà fait jusque-là mais aussi des perspectives d'avenir par rapport aux projections que nous avons dans le cadre de la CIA-VAR. Une rencontre de recevabilité. »

Notons que la CIA-VAR a pour objectif de proposer des réformes essentiellement dans le domaine de la justice transitionnelle et de réparations. Elle procède aussi au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre par le Fonds national de réparations de victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (Fonarev) des politiques de réparation. Selon Blaise Ndombe, le Président de la Cour constitutionnelle leur a prodigué des sages conseils en tant que père sous sa casquette de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.