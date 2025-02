Congo-Kinshasa: Adresse à la Nation - Martin Fayulu invite toute la classe sociopolitique à la cohésion sociale

L'opposant congolais Martin Fayulu a, une fois de plus, adressé un message à la nation ce jeudi 27 février, dans un contexte où les rebelles du M23/AFC continuent leur avancée dans l'est du pays. Il a invité toute la classe sociopolitique à mesurer le danger que coure le pays, notamment le risque de balkanisation, alors que les rebelles soutenus par le Rwanda occupent plusieurs entités dont les villes de Goma et de Bukavu.

Cette communication de l'opposant farouche au régime de Félix Tshisekedi s'est articulée sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, la formation du Gouvernement d'union nationale annoncée par le chef de l'État ainsi que la résurgence du banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa.

Notons, par ailleurs, que quelques formations politiques oeuvrant dans la sphère de l'opposition congolaise ont rejeté l'idée de prendre part au Gouvernement d'union nationale portée par le chef de l'État, notamment le parti de Martin Fayulu. Selon cette formation politique "accepter de former un Gouvernement d'union nationale avec Félix Tshisekedi, c'est légitimer son pouvoir et lui accorder des béquilles pour qu'il devienne dieu au pouvoir".

Le président national du parti politique "Engagement citoyen pour le développement" (ECIDÉ), Martin Fayulu Madidi estime qu'il est impératif d'agir sans tarder et lance un appel poignant à l'unité et à la paix en République démocratique du Congo (RDC). Son message s'adresse aux acteurs clés du pays, notamment Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ainsi qu'aux responsables religieux.

«Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2.345.410 kilomètres carrés de notre territoire ?», s'interroge Martin Fayulu.

Pour lui, il est temps de s'unir pour faire face à l'agression rwandaise. Il soutient la démarche des églises catholique et protestante qui, depuis quelques semaines, mènent des consultations au pays et à l'étranger en vue d'un dialogue national.

« L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la CENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix ; il incarne une refonte profonde de notre approche politique, une véritable révolution ; il est temps d'agir pour sauver notre pays», a-t-il recommandé.

D'où, Fayulu appelle Félix Tshisekedi « à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC », alors que le Chef de l'Etat et sa famille politique au pouvoir refuse le processus de ces deux confessions religieuses.

Dans leur proposition dénommée pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs », les évêques de la CENCO et de l'ECC ont rencontré Corneille Nangaa, chef de l'alliance du fleuve Congo, à Goma en début de ce mois. Ces hommes de Dieu sont allés au-delà jusqu'à être reçus par le président Rwandais, Paul Kagame, à Kigali, rien n'ayant filtré de leurs échanges.

Ensuite, la coalition CENCO-ECC a bouclé sa tournée en dehors du pays à Nairobi, au Kenya, où ils ont été reçus par le président William Ruto dans le cadre de la recherche de la paix pour la région des Grands-lacs. Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO avait promis un compte rendu de leur tournée effectuée à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Un appel à Corneille Nangaa

Fayulu a exhorté Corneille Nangaa, leader de l'AFC/M23, à déposer les armes. « Je l'exhorte à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, à penser à l'intégrité de notre territoire national, et surtout, à reconnaître le droit inaliénable à la vie de ses frères et soeurs », a-t-il déclaré.

Un message à Joseph Kabila

L'opposant a également interpellé l'ancien président Joseph Kabila. « J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix », a-t-il affirmé.