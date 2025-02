Congo-Kinshasa: Vers un Gouvernement d'Union nationale, Isidore Kwandja Ngembo - Le choix judicieux qui marie profil politique et technocratique !

« Un Gouvernement d'union nationale est une large coalition composée des principaux partis politiques représentés au Parlement, généralement formée en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles pour la nation. Dans le cas présent, le Président Félix Tshisekedi a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à l'agression rwandaise.

S'il est vrai que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale aura pour objectif primordial de fédérer les forces, les moyens et les atouts des uns et des autres pour recouvrer l'intégrité territoriale, restaurer la paix et la sécurité, il est également vrai que ce gouvernement devrait avoir aussi comme priorité de redresser l'économie et reconstruire le pays.

Mais les questions que le Congolais lambda se pose sont de savoir quels sont les critères de sélection et comment va-t-on procéder pour sélectionner les membres de ce gouvernement, sachant que la RDC compte une multitude de partis politiques, dont la plupart sont des « partis mallettes » qui se considèrent indispensables », lit-on dans une analyse dont l'auteur requiert l'anonymat.

De l'avis de cet analyste, il sied, « toutefois, pour assurer la stabilité du pays et la reconstruction du tissu socio-économique, le Président de la République aura besoin des mains expertes qui ont fait leurs preuves et des patriotes qui pourront sans doute remettre le pays sur les rails et produire des résultats palpables. Le Chef de l'Etat devra faire un bon casting et rechercher les bons profils et les compétences requises pour permettre au gouvernement de s'acquitter de la mission qui lui sera confiée et d'atteindre les objectifs fixés.

Certes, il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu seront choisis. Un bon équilibrage entre les profils politiques et technocratiques est nécessaire pour espérer obtenir les résultats souhaités ».

A cet effet, estime-t-il, « il y a des gens qui ont un profil technocratique et qui devraient figurer dans ce gouvernement. C'est le cas notamment de Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, dont les Congolais ont découvert le talent diplomatique, le dévouement et les efforts inlassables pour faire condamner le Rwanda pour la première fois au Conseil de sécurité des Nations unies.

C'est le cas également de Monsieur Isidore Kwandja Ngembo, un illustre inconnu des Congolais, à qui le Président Tshisekedi avait confié l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie. Malgré les contraintes difficiles liées au manque d'infrastructures sportives adéquates, alors que plusieurs personnes prédisaient un fiasco et une honte pour le pays, après deux reports de suite et trois comités d'organisation qui se sont cassés les dents, Isidore Kwandja est venu, dans un temps record, démontrer que la RDC pouvait relever ce défi.

L'homme a montré ses prouesses de bon manager et mis tout le monde d'accord que la RDC était capable d'organiser un grand événement sportif et culturel. Aujourd'hui, Isidore Kwandja ne passe plus inaperçu dans les rues de Kinshasa ».

Dans sa critique, il décrit que l'organisation des Jeux de la Francophonie à Kinshasa a été un franc succès. « C'était un événement historique qui est compté parmi les actions d'envergure que le Président Tshisekedi a posées durant son premier mandat, qui a fait la fierté du pays sur la scène internationale et qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Congolais.

Même les opposants farouches au régime de Félix Tshisekedi et certains hommes de Dieu très peu tendres envers le Président de la République avaient salué avec justesse la réussite de l'organisation des Jeux de la Francophonie : "les IXes Jeux de la Francophonie sont un moment de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple" », poursuit-il.

Formé dans de grandes universités congolaises, européennes et nord-américaines, allant des sciences politiques au droit international des droits de l'homme, de l'administration publique à l'éthique publique, de l'économie du développement à la coopération internationale, Isidore Kwandja a fourbi ses armes pendant une vingtaine d'années auprès de l'administration publique canadienne.

« C'est un technocrate qui a une grande expérience dans le domaine de l'environnement et du changement climatique, de la réforme des administrations publiques, de la gestion axée sur les résultats, mais également de la diplomatie bi et multilatérale », conclut cet analyste.