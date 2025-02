Congo-Kinshasa: Guerre d'agression rwandaise, Assemblée Nationale - Cinq membres du Gouvernement auditionnés à la Commission Défense et Sécurité

Dans le cadre de l'examen de la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale a invité ce jeudi 27 février 2025, cinq membres du Gouvernement pour des auditions cruciales. Ces auditions ont débuté le lundi 24 février et se poursuivront jusqu'au samedi 1er mars 2025.

Les personnalités gouvernementales concernées par ces auditions sont : Jacquemain Shabani Lukoo, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Guy Kabombo Mwadiavimta, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et des Anciens combattants, la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi, Ministre des Finances, ainsi que le Vice-Ministre du Budget Elysé Bokumwana Maposo.

Le Président de la Commission Défense et Sécurité (CDS) a précisé : "La Commission Défense et Sécurité a invité cinq membres du gouvernement pour audition. La commission voudrait être éclairée de manière globale sur la situation qui prévaut actuellement à l'Est du pays". Il est impératif de comprendre les réalités sécuritaires et humanitaires des populations civiles, des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et des compatriotes Wazalendo dans les zones touchées par cette guerre d'agression rwandaise.

Le Député National Rubens Mikindo Muhima a rappelé le contexte de cet exercice. "Je voudrais souligner que ce n'est pas un tribunal que la commission organise, mais elle veut juste avoir des éclaircissements sur la situation sécuritaire et exercer les prérogatives lui reconnues par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, entre autres celle d'auditionner les membres du gouvernement du secteur de ses attributions, parce que l'urgence aujourd'hui c'est de mettre fin à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC/M23".

Interrogés à tour de rôle par les Députés de la Commission Défense et Sécurité, les membres du gouvernement ont sollicité un délai de 48 heures pour répondre aux nombreuses et sensibles questions posées. Ce délai va leur permettre de préparer des réponses détaillées et précises pour éclairer la commission sur la situation actuelle.

Le bureau de l'Assemblée Nationale attend avec impatience le rapport de ces auditions. La Commission Défense et Sécurité s'active pour que ce rapport soit déposé avant l'ouverture de la Session Ordinaire de mars. L'objectif ultime est de mettre fin à cette guerre d'agression et de rétablir la paix dans l'Est du pays. La commission maintient un contrôle permanent de l'action gouvernementale tout en soutenant activement la diplomatie parlementaire.

Les réponses des membres du gouvernement, attendues pour le 1er mars 2025, seront déterminantes pour orienter les actions futures et renforcer la coopération entre les différentes institutions pour une solution durable.

Ces auditions permettent de recueillir des informations essentielles pour informer le peuple et prendre des décisions éclairées. La RDC fait face à une situation délicate, et ces démarches témoignent de l'engagement des autorités à résoudre cette crise et à assurer la sécurité de la nation.