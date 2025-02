Tunisie: Ouverture du centre « Nejia » d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violence sexuelle

Dans le cadre de son engagement contre les violences à l'égard femmes, l'association Aswat Nissa annonce l'ouverture du centre « Nejia » d'écoute et d'orientation, le premier du genre au sein de la société civile, dédié à l'accompagnement juridique, psychologique et social des femmes victimes de violence sexuelle. L'inauguration aura lieu le jeudi 27 février 2025.

Les études et statistiques révèlent que 75,4 % des femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles dans les espaces publics, et 15,7 % dans le cadre privé. La violence sexuelle constitue l'une des atteintes les plus graves à l'intégrité des femmes. Elle dépasse la sphère de la sexualité en tant que telle, car elle vise avant tout à exercer un contrôle sur l'autre dans ce qu'il a de plus intime.

L'article 3 de la loi organique n°58 de l'année 2017 définit la violence sexuelle comme :

» tout acte ou parole dont l'auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d'autrui, au moyen de la contrainte, ou du dol ou de la pression et d'autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, indépendamment de la relation de l'auteur avec la victime. »

Le lancement de ce centre marque une nouvelle étape dans les efforts d'Aswat Nissa, qui a mis en place depuis 2020 une unité d'écoute offrant un accompagnement psychologique, juridique et social aux femmes victimes de violence. Aujourd'hui, le centre « Nejia » vient renforcer cette initiative en proposant un espace sécurisé et confidentiel aux survivantes de violences sexuelles, ainsi qu'un service d'orientation et de soutien par téléphone accessible cinq jours par semaine.

Pour contacter le centre, vous pouvez appeler le 54 542 500, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Ce centre témoigne de l'engagement continu d'Aswat Nissa à fournir des services intégrés et durables aux femmes victimes de violence sexuelle, en veillant à leur offrir le soutien convenable dans un environnement sécurisé et spécialisé.