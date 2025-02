Angola: Plus de trois mille personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2024

Luanda — Trois mille cent vingt (3 120) personnes sont mortes en 2024, en Angola, à la suite de 12 303 accidents de la route, a rapporté aujourd'hui, à Luanda, le directeur national de la circulation et de la planification du trafic.

Intervenant lors du 1er atelier sur la prévention et la sécurité routière, le commissaire Abel Baptista a déclaré que la situation continue d'être préoccupante, car il y a eu une réduction d'un seul décès par rapport à la période précédente (2023).

Selon le directeur national, au cours de la même période, 16.282 blessés ont été enregistrés, causés par 4.222 renversements de piétons, 2.491 collisions entre véhicules et 1.000 renversements.

"La situation de la sécurité publique est encore préoccupante, même si nous constatons une réduction des accidents, des morts et des blessés", a souligné Abel Baptista, précisant que Luanda est en tête des statistiques d'accidents, étant donné qu'elle est une ville métropolitaine.

Après la capitale du pays, a poursuivi le commissaire, se placent les provinces de Benguela, Huambo et Huíla, qui comptent chacune plus de deux millions d'habitants et qui connaissent quotidiennement un trafic routier intense.

À son tour, le secrétaire d'État à la Défense nationale, José Maria de Lima, a déclaré que chacun doit contribuer à réduire les accidents sur les routes, c'est pourquoi le ministère de la Défense organise un cycle de conférences et d'ateliers sur le sujet.

"Compte tenu des statistiques actuelles sur les accidents de la route, il est important d'aborder le sujet dans des forums comme celui-ci, afin de sensibiliser les agents à leur participation dans l'atténuation d'un tel phénomène" a-t-il prévenu.

Selon le secrétaire d'État à la Défense Nationale, avec l'engagement de tous les citoyens, il est possible de rendre les routes angolaises plus sûres et de garantir que, dans le futur, les accidents routiers diminuent considérablement.

L'atelier s'est déroulé à l'Unité de soutien de l'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), sous la devise « Conduite sûre, vies protégées » et sous le thème « Accidents de la route, une bataille que nous gagnons ensemble ».