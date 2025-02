Congo-Kinshasa: Mal gouvernance et crise - Ceci explique-t-il cela ?

analyse

Un pays dont l'immensité des richesses le dispute à l'étendue du territoire. Une élite dirigeante qui roule carrosse au milieu d'une population totalement démunie.

Tel est le tableau saisissant de la République démocratique du Congo (RDC), qui ressort d'un rapport conjoint d'organisations de la société civile congolaise, publié le 24 février dernier, et qui dénonce le train de vie des élites politiques congolaises. Un rapport qui tombe au moment où la RDC vit l'une des pires crises de son histoire en raison de la guerre qui fait rage depuis plus de trois ans maintenant dans la partie orientale du pays.

Et qui n'est pas loin d'apporter de l'eau au moulin du M23 dans son combat contre les autorités de Kinshasa. Toujours est-il que ragaillardis par leurs récentes victoires sur l'armée régulière à Goma et à Bukavu, les deux plus grandes villes du Nord et du Sud-Kivu, les rebelles ont plus que jamais le pouvoir du président Félix Tshisékédi dans leur viseur.

De quoi troubler le sommeil du chef de l'Etat congolais qui se démène comme un beau diable sur tous les fronts, pour trouver une solution à ce conflit dans lequel il ne cesse de pointer du doigt son voisin rwandais en l'accusant de lui mener une guerre par procuration, à travers le M23.

Les dirigeants successifs n'ont jamais été à la hauteur des aspirations des populations

Cette situation a eu le don d'exacerber les tensions entre Kinshasa et Kigali qui n'ont jamais été autant au bord de l'affrontement direct entre leurs deux armées. Et ce dans un contexte où la diplomatie peine à produire les effets escomptés au moment où l'armée congolaise est au bord de la déroute.

C'est dire tout l'inconfort de la situation du président Félix Tshisékédi qui vit d'autant plus des moments difficiles qu'en plus de son armée qui refuse de combattre, l'opposition ne lui fait pas de quartier. Pour en revenir au rapport, il enfonce une porte déjà ouverte, parce qu'il est de notoriété publique que le train de vie des élites dirigeantes en RDC, est très élevé.

Mais, entre dénonciation de la « cupidité » de ces élites, « pillage et détournement massif des ressources nationales », ce rapport jette un véritable pavé dans la mare du pays qui est aujourd'hui au bord d'une autre guerre civile. Comment peut-il en être autrement quand dans la redistribution des richesses et le partage des fruits de la...non-croissance, les élites dirigeantes se taillent la part du lion pour ne réserver que la portion congrue au peuple ?

En tout cas, quand on apprend qu'un député, par exemple, perçoit mensuellement jusqu'à 21 000 dollars (environ 13 000 000 de F CFA) là où un enseignant, un policier ou un militaire ne gagne que 100 dollars, cela en dit long sur le degré des disparités sociales dans un pays en quête constante de stabilité politique. De quoi se demander si ces crises à répétition ne sont pas liées à la mal gouvernance du pays.

Au-delà du M23, le véritable mal de la RDC réside dans sa gouvernance

La question est d'autant plus fondée que les dirigeants successifs n'ont jamais été à la hauteur des aspirations des populations dans un pays où la question du pouvoir a toujours déchaîné les passions et où les alliances politiques se nouent et se dénouent au gré des intérêts du moment. Mais cela n'est pas propre à la RDC et se vit dans la plupart de nos républiques bananières où les postes politiques servent souvent de récompenses à des amis et autres camarades de lutte.

C'est dire combien cette philosophie est ancrée dans la mentalité de bien des élites africaines pour qui la lutte pour le pouvoir, est d'abord et avant tout, une lutte pour un accomplissement personnel. Loin, en réalité, des intérêts du peuple qui sont pourtant mis en avant dans des projets de société mirobolants qui n'engagent que ceux qui y croient. Il faut que ça change.

Et cela passe par une prise de conscience individuelle et collective au niveau des populations africaines qui doivent comprendre que ce sont elles qui font la force de tous ces politicards incapables de leur renvoyer l'ascenseur, une fois au sommet. Pour en revenir à la RDC, l'un des griefs faits au président Félix Tshisékédi, est de n'avoir rien fait pour changer des choses qu'il dénonçait pourtant quand il était dans l'opposition, en termes d'instauration d'une justice sociale et de réduction du train de vie de l'Etat.

Un Etat devenu un véritable mammouth au pas davantage alourdi par un gouvernement pléthorique et des institutions budgétivores dont la pertinence reste parfois à démontrer. Dès lors, on peut comprendre qu'avec son salaire de misère, le soldat refuse de mourir pour l'homme politique. C'est dire si au-delà du M23, le véritable mal de la RDC réside dans sa gouvernance. Et cela ne date pas d'aujourd'hui.