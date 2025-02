Comores: À l'approche du ramadan le gouvernement lance de nouvelles mesures contre la vie chère

Aux Comores, à l'approche du ramadan, le gouvernement a annoncé, jeudi 27 février, une série de mesures pour contrer la flambée des prix. Allègements fiscaux, stabilisation des denrées alimentaires et renforcement de l'approvisionnement en électricité sont au coeur du dispositif. Objectif affiché : garantir un accès suffisant aux produits essentiels à des prix abordables. Mais ces annonces peinent à convaincre la Fédération comorienne des consommateurs (FCC).

Face à la hausse des prix, les autorités tentent d'apaiser les inquiétudes Le secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, a détaillé un partenariat avec la Chambre de commerce. Parmi les mesures annoncées : un fonds de garantie de six milliards de francs comoriens pour sécuriser l'importation des produits de première nécessité et un assouplissement des obligations fiscales pour les opérateurs économiques.

« On espère qu'avec six milliards, il y aura une abondance de produits sur le marché, garantissant une concurrence accrue et une baisse des prix, selon la loi de l'offre et de la demande », a déclaré Nour El Fath Azali.

90% du territoire aura accès à l'électricité

Dix nouveaux groupes électrogènes doivent être branchés dès aujourd'hui pour atteindre une couverture de plus de 90 % du territoire. Une annonce accueillie avec prudence par la Fédération comorienne des consommateurs.

« La première réaction de la Fédération comorienne des consommateurs, c'est une grosse déception. La Fédération ne défend pas les consommateurs, mais leurs intérêts, et aujourd'hui, ils subissent des prix exorbitants sans que le service des prix n'ait un véritable contrôle », déplore Me Ahamed Ali Abdallah, juriste et avocat au barreau de Moroni.

Les autorités promettent un suivi rigoureux et assurent que ces ajustements ne seront pas limités au seul mois de ramadan.