Afrique Centrale: À Gisenyi, les commerçants profitent de la situation à l'est de la RDC

Au Rwanda, à Gisenyi, les échanges transfrontaliers ont repris depuis fin janvier 2025 et l'occupation de la ville de Goma en RDC par le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. La levée de certaines mesures par les membres du groupe, notamment de la fermeture quotidienne de la frontière à 15 heures, profite aux commerçants rwandais.

Assise sur son chariot, Godence Mukankundiye attend un nouveau chargement devant la Petite Barrière. Avec l'extension des horaires d'ouvertures de la frontière jusqu'à 22 heures, la jeune femme n'a plus besoin de se presser. « Je travaille depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Ceux qui veulent se reposer se reposent et ceux qui veulent travaillent. Nous sommes contents, et nous pouvons gagner beaucoup d'argent », explique-t-elle.

Augmentations des horaires, réduction des taxes à la frontière côté congolais et facilitation des traversées... De nombreux transporteurs rwandais ont plus que doublé leurs revenus quotidiens. « Avant la guerre, nous gagnions entre 6 000 et 7 000 francs rwandais par jour (environ 4,72 euros) après déduction de toutes les dépenses. Maintenant, nous recevons entre 15 000 francs rwandais, 20 000 ou même 40 000 selon le travail effectué. Il n'y a pas de problème, nous obtenons de l'argent », continue la jeune femme.

Une partie des activités bloquée

Mais pour certains commerçants rwandais, la fermeture de l'aéroport de Goma depuis les affrontements fin janvier bloque une partie des activités. Faute de clients, dans la boucherie d'Uwase Rehema, beaucoup de marchandises ont été jetées. « Les produits que nous vendions étaient envoyés en RDC à Kinshasa, mais comme l'aéroport est fermé, il n'y a plus de mouvements vers Kinshasa et nous vendons très peu. En plus, les habitants de Goma n'ont plus assez d'argent pour acheter. Nos activités sont presque à l'arrêt », explique Uwase Rehema.

Dans la boucherie, les frigos sont à moitié vides. Aucun réapprovisionnement de taille n'est prévu avant la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé depuis désormais plus d'un mois.