Tunisie: 10e édition des trophées femmes entrepreneures de Tunisie - Innovatrices et audacieuses

L'entrepreneuriat féminin en Tunisie s'impose comme un levier clé du développement économique. Aujourd'hui, les femmes entrepreneures contribuent activement à la diversification du tissu économique, à la création d'emplois et à l'adoption de modèles durables. C'est dans ce cadre que le magazine «Managers», en partenariat avec la Fondation «Friedrich Naumann » pour la Liberté et la délégation de l'Union européenne, a organisé la 10e édition des trophées de femmes entrepreneures de Tunisie. Cet événement met en lumière des parcours inspirants et souligne l'impact économique des initiatives portées par ces entrepreneures.

«Les Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie», l'événement organisé par le magazine «Managers» en partenariat avec la Fondation «Friedrich Naumann», a mis à l'honneur des femmes entrepreneures exceptionnelles qui se sont distinguées par leur créativité et leur impact dans divers domaines. L'événement, qui s'est tenu récemment à Tunis, a offert une opportunité unique de découvrir des success stories inspirantes, de rencontrer des acteurs clés de l'entrepreneuriat féminin et de partager ces réalisations avec un large public.

Au-delà d'une simple reconnaissance individuelle

Les Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie célèbrent neuf entrepreneures ayant su se démarquer par leur résilience, leur innovation et l'impact significatif de leurs projets. Lors de son allocution d'ouverture, Alexander Knipperts, directeur de «Friedrich Naumann», a déclaré : «C'est un grand honneur pour moi de rendre hommage, à des initiatives entrepreneuriales exceptionnelles. Ces femmes, chefs d'entreprise singulières, ont enrichi le monde des affaires en Tunisie grâce à leur courage, leur force d'innovation et leur engagement indéfectible».

La cérémonie de remise des trophées va bien au-delà d'une simple reconnaissance individuelle. Elle incarne la force, la détermination et l'engagement de toutes les femmes entrepreneures du pays, qui prouvent chaque jour que la réussite n'est pas une question de genre, mais de vision, de courage et de dynamisme. Elles inspirent et encouragent les jeunes femmes qui aspirent à concrétiser leurs propres idées.

Ente défis et succès

Toutes les participantes au concours ne se sont pas contentées de créer une entreprise sur la base d'une idée et d'un business plan. Elles ont également généré des emplois, stimulé l'innovation et impulsé le changement. Aucun de leurs parcours n'a été facile, mais grâce à leur persévérance, leur créativité et un objectif clair, elles ont su relever les défis.

Cette année, l'événement revêt une importance particulière, car il marque le dixième anniversaire de ce trophée prestigieux, célébré avec le magazine « Managers ». Ce qui avait commencé comme une simple idée est devenu un événement d'envergure nationale, attirant l'attention à travers toute la Tunisie. «Au nom de la Fondation et de toutes les personnes présentes, je félicite sincèrement les lauréates pour cette distinction méritée.

Puisse votre succès inspirer les générations futures d'entrepreneures tunisiennes et contribuer à la prospérité de l'économie nationale», a ajouté Alexander Knipperts. De son côté, Sahar Mechri, directrice exécutive de Managers et fondatrice du programme Femmes Entrepreneures de Tunisie, a affirmé : «Rien ne pouvait nous réjouir davantage que de voir cette vision prendre vie. Cette dynamique ne se construit pas toute seule. Pour moi, c'est un véritable tremplin vers la croissance et la durabilité, une conviction éditoriale et un combat que nous menons, non seulement à travers nos colonnes, mais aussi grâce à des événements comme celui-ci et l'African ESG Summit».

Trois forces majeures

Depuis 2015, les Trophées intègrent l'impact environnemental et social parmi leurs critères de sélection, un aspect dont l'importance n'a cessé de croître au fil des années. « Ce que nous honorons avec l'appui de tous nos partenaires, c'est un changement profond, une quête de sens qui traverse les générations d'entrepreneures tunisiennes », a poursuivi Sahar. Issues d'horizons variés et dotées d'expertises diverses, ces femmes partagent trois forces majeures : une volonté inébranlable d'apporter du changement et de corriger des déséquilibres sociaux, environnementaux ou économiques, une capacité à explorer de nouveaux modèles économiques, structurant et définissant le marché là où d'autres se contentent de le suivre, et, enfin, un engagement profond pour la durabilité et l'inclusion, non pas comme simple argument marketing, mais comme boussole stratégique alignée sur leurs convictions.

C'est là toute l'essence de leur force. Grâce à cette collaboration, les lauréates ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. La construction de ce projet et la consolidation de chaque maillon du programme Femmes Entrepreneures de Tunisie ont largement tiré parti de la crédibilité et de l'influence d'un média fort de plus de 30 ans d'histoire», a conclu Sahar Mechri.