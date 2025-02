Tunisie: CA - La confiance est là

Bettoni et ses joueurs livrent un match clé pour préserver leurs chances intactes dans la course au titre. Quelques changements encore une fois.

C'est un match-référence pour les clubistes cet après-midi à Monastir. Ils affrontent un adversaire direct en haut du tableau avec une seule option envisageable : gagner. Le terrain, le public et la qualité de l'adversaire vont compliquer la tâche sûrement, mais pour un prétendant, ce n'est pas un alibi.

Les deux derniers succès devant le CSS et l'OB ont mis beaucoup de confiance et de tranquillité dans l'entourage de l'équipe. C'est donc le moment de rester dans cet élan et de maintenir cette confiance qui règne. Côté choix, Bettoni prend chaque match à part et aime tourner l'effectif. Il ne pourra pas compter sur Ben Abda, suspendu, et c'est Bouabid qui va le suppléer pour former avec Ali Youssef le tandem défensif. Zaâlouni retrouvera son poste de latéral droit, de même que Shili à gauche.

En milieu, le retour de Ahmed Khelil se précise énormément pour que Simakula revienne sur le banc. Zemzmi est lui aussi pressenti à la place d'un Sghaier dans un passage à vide et cible du public. L'objectif de Bettoni est de donner plus de solidité à l'entrejeu et bien gérer les duels musclés dans cette zone.

Devant, Khadhraoui reste inamovible, de même que Ayet Malek. Il reste à savoir si Bettoni compte utiliser ce dernier comme troisième milieu ou comme joueur de soutien offensif. Srarfi et Klalech attendront jusqu'au dernier moment pour arracher une place de rentrant. En pointe de l'attaque, Hamdi Laâbidi, qui aime les déplacements et les appels en profondeur, a plus de chances d'emmener l'attaque que le Camerounais Armand Kooh.

Ce n'est pas le genre de match à rater si les « rouge et blanc» veulent en finir avec les hauts et les bas et épouser une courbe plus régulière. C'est jouable et c'est possible compte tenu du potentiel.