Tunisie: USBG - À moins d'un miracle...

Avec un effectif décimé par les nombreux départs et un moral quasiment à plat, les «Jaune et Noir» sont plus que jamais dos au mur.

Onze matches sans victoire, c'est une série noire jamais vue dans l'histoire de l'USBG. Un faux pas cet après- midi au Bardo contre le ST ( défaite ou match nul ) pourrait reléguer les coéquipiers de Noureddine Farhati à la quinzième place et de relégable si l'équipe voisine, l'UST, parvient à remporter les trois points dans son match contre la lanterne rouge El Gawafel de Gafsa et si la Ligue, comme c'est prévisible, retire le point du nul aux «Jaune et Noir» suite à la réclamation formulée par le Club Africain.

C'est dire combien la situation de l'équipe de Ben Guerdane est devenue critique et combien le danger de quitter la Ligue 1 est devenu réel. Un danger qu'a pressenti l'ancien coach Mohamed Ali Maâlej qui a sauté le premier du navire qui commençait à prendre eau. L'entraîneur Jamel Kcharem commence, lui, à regretter d'avoir fait le pari de préférer au tout dernier moment l'USBG à l'UST et de risquer une aventure où les chances de succès sont en train de s'effriter au fil des rencontres.

Sans beaucoup d'illusions

Même si en football, on n'est jamais sûr d'un résultat à l'avance, il sera très difficile à Jamel Kcharem et à sa bande de sortir indemnes de leur dure empoignade avec l'équipe de Maher Kanzari qui ne pourra plus continuer à essuyer les revers les uns après les autres. «Effectivement, ce match tombe pour nous au plus mauvais des moments, reconnaît Jamel Kcharem.

On n'a pas d'autre alternatives que d'installer, en l'absence de joueurs de grande envergure capables de faire la différence dans notre compartiment offensif comme l'étaient le trio Habbassi, Sioud et Mcharek, un esprit commando et de tabler sur le collectif pour ces 9 matches restants du championnat. Il ne faut pas se bander les yeux : ça va être très dur de s'en sortir».