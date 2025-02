Tunisie: Première édition du BITSE - Focus sur les technologies essentielles pour les entreprises tunisiennes

La première édition du Business IT Solutions Expo (Bitse) se profile comme un événement clé pour propulser la digitalisation des entreprises en Tunisie. Prévu pour les 25 et 26 février 2025 à la Cité de la Culture à Tunis, le Bitse réunit plus de 50 exposants et 80 intervenants pour offrir aux entreprises tunisiennes un aperçu des solutions technologiques de pointe, allant de l'ERP à la cybersécurité, en passant par la 5G et l'intelligence artificielle.

Un salon axé sur la digitalisation des entreprises tunisiennes

Le Bitse se distingue par sa volonté d'explorer les technologies les plus récentes pour les entreprises. Parmi les solutions phares qui seront mises en avant, on trouve des outils de gestion comme les ERP (Enterprise resource planning), les Sirh (Systèmes d'information des ressources humaines), la GED (Gestion électronique de documents), le Big Data, la cybersécurité et le cloud computing. Ces innovations, essentielles pour la modernisation des processus internes, auront un impact direct sur l'efficacité et la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Les exposants mettront en avant des solutions d'envergure, visant à offrir aux entreprises les outils nécessaires pour prendre un virage numérique réussi. Par exemple, les systèmes ERP permettront aux entreprises de gérer leurs ressources efficacement, en facilitant la gestion des stocks, des finances et des ressources humaines. De leur côté, les outils de cybersécurité joueront un rôle crucial face aux menaces croissantes du cyberespace.

Riadh Ben Marzou, chef de projet du Bitse et consultant pour la radio privée Express FM, a précisé, dans une déclaration accordée à La Presse, que c'est la première édition du Salon de la digitalisation des solutions en Tunisie. "Après quatre éditions du Maghreb Cybersecurity & Cloud Expo, nous avons décidé de nous concentrer cette fois sur la couche opérationnelle et software des technologies. Nous abordons des sujets tels que la 5G et l'intelligence artificielle, des technologies en pleine expansion", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que le Bitse n'est pas seulement destiné aux jeunes entrepreneurs, mais surtout aux décideurs des entreprises tunisiennes. "Nous visons une diversité de profils au sein des entreprises, des directeurs commerciaux aux directeurs des ressources humaines, sans oublier les directeurs financiers, tous confrontés à la nécessité de moderniser leurs systèmes internes", a-t-il encore précisé, tout en soulignant que ce salon se veut un lieu de rencontre entre les solutions proposées par des intégrateurs et des éditeurs internationaux et les besoins spécifiques des entreprises tunisiennes.

Selon Ben Marzou, les participants auront ainsi l'opportunité de découvrir des solutions adaptées à divers secteurs d'activité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), tout en ayant accès à des workshops et des conférences animés par des experts académiques et scientifiques. "Ces sessions permettront aussi d'explorer des sujets techniques en profondeur, de la gestion des données à la mise en oeuvre de solutions d'intelligence artificielle au service de l'entreprise", a-t-il indiqué.

La 5G et l'intelligence artificielle : des enjeux majeurs pour l'avenir

L'une des grandes ambitions de cette édition est de mettre l'accent sur l'intelligence artificielle et l'impact de la 5G en Tunisie. Ce mois de février est, en effet, marqué par le déploiement de la 5G à travers le pays, une technologie qui promet de transformer profondément le paysage numérique des entreprises. Les solutions en 5G permettent notamment une connectivité haut débit indispensable pour le développement de technologies avancées.

"La 5G est essentielle pour le développement de solutions performantes dans le domaine de la digitalisation... Cela permet de garantir une connectivité de très haut débit, nécessaire pour la R&D et la transformation digitale des entreprises. C'est un pilier sur lequel se basent les applications modernes", a souligné Riadh Ben Marzou, tout en ajoutant que grâce à la 5G, des innovations comme les véhicules connectés, les objets connectés ou encore l'agriculture intelligente deviendront plus accessibles et efficaces. Ces évolutions redéfiniront la manière dont les entreprises tunisiennes interagissent avec la technologie.

L'adhésion d'Ooredoo et son rôle dans la digitalisation

Le salon bénéficie également du soutien de grands acteurs du secteur des télécommunications, à l'instar d'Ooredoo Tunisie. Selon Noomen Ben Abdessalem, Chief Business et Wholesale Officer chez Ooredoo, l'entreprise considère ce type d'initiative comme stratégique pour renforcer l'écosystème technologique tunisien.

"Chez Ooredoo, nous avons à coeur de soutenir des événements comme le Bitse pour aider les entreprises tunisiennes à mieux comprendre et exploiter les nouvelles solutions disponibles sur le marché. Nous apportons des solutions innovantes dans le cloud, la cybersécurité et la connectivité, notamment à travers le déploiement de la 5G... Mais il est important de souligner que les solutions en 5G ne se limitent pas à la simple amélioration de la vitesse de connexion ; elles ouvrent également la voie à des applications novatrices dans des secteurs variés, comme la santé, l'agriculture, l'industrie, etc", a-t-il expliqué.

Noomen Ben Abdessalem a également mis l'accent sur les besoins spécifiques du marché tunisien. "Les entreprises ont besoin d'innovation, en particulier dans des domaines comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Nous investissons pour rendre ces solutions accessibles et adaptées aux besoins des entreprises locales", a-t-il assuré.

Pour Ooredoo, il est crucial de ne pas seulement fournir des technologies, mais aussi d'accompagner les entreprises dans leur adoption et leur intégration. "Nous ne nous contentons pas de vendre une solution, nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours technologique", a-t-il encore précisé.

L'accompagnement des start-up et l'impact sur le tissu économique

Un autre aspect important du salon est son rôle dans l'accompagnement des start-up tunisiennes. Le marché des technologies en Tunisie connaît une croissance significative, avec plus de 1.000 start-up actives. Ces jeunes entreprises, souvent confrontées à des défis liés à l'accès aux technologies avancées et à leur financement, bénéficieront directement des solutions proposées au Bitse.

Dans ce cadre, Noomen Ben Abdessalem a précisé que dans notre pays, nous avons plus de 800.000 entreprises à servir en Tunisie, dont un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). L'accessibilité aux technologies modernes est un levier essentiel pour leur croissance. "Ooredoo est ici pour démocratiser ces technologies et soutenir les start-up, mais aussi les grandes entreprises, dans leur digitalisation".

Ben Abdessalem a ajouté que l'événement s'annonce donc comme un catalyseur pour l'écosystème entrepreneurial tunisien. En offrant un accès direct à des solutions modernes et en accompagnant les entreprises dans leur parcours numérique, le Bitse répond à un besoin crucial d'innovation et de modernisation dans un pays en pleine évolution technologique.

"Avec des solutions adaptées aux enjeux locaux, une forte implication des acteurs économiques et un soutien à l'innovation, cet événement devrait marquer le début d'une nouvelle ère technologique pour les entreprises en Tunisie, consolidant ainsi son rôle en tant que pôle de développement technologique dans la région".