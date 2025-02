Tunisie: EST-ESS (3-0) - Les «Sang et Or» étaient trop forts

Une fois lancée, la défense étoilée n'a pas pu arrêter la puissante machine "sang et or". La note aurait pu, d'ailleurs, être beaucoup plus salée.

Au vu de son enjeu, le classico aurait pu être tactique au jeu bien fermé, mais ce n'était pas l'intention ni des Espérantistes ni des Etoilés qui, dès le début, sont entrés dans le vif du sujet.

A peine huit minutes de jeu et on assiste à la première occasion dangereuse du match : Ghedamsi centre de la droite pour Ben Choug dont la frappe frôle le montant droit des filets de Memmiche.

Une opportunité d'ouvrir tôt le score que les Etoilés allaient regretter par la suite. En effet, six minutes plus tard, la donne a changé en faveur des "Sang et Or" quand le portier étoilé, Anas Khardeni, commet l'irréparable en fauchant Achraf Jabri en pleine surface de réparation. Sans hésitation, l'arbitre Godinho accorde un penalty, transformé par Youssef Belaïli (14').

A partir de cet instant, le match a pris une autre tournure : une Espérance qui attaque et une Étoile qui subit le rythme de jeu imposé par son hôte. Par ailleurs, les "Sang et Or" n'ont pas mis trop de temps après l'ouverture du score pour accentuer leur domination : sur un corner tiré par Chiheb Jebali, Hamza Jelassi reprend directement de la tête dans les filets d'un Anas Khardeni impuissant (29').

Les "Sang et Or" ont cherché à creuser l'écart avant la mi-temps, mais c'était sans compter sur Khardeni plus rapide que Belaïli, lui piquant la balle en pleine course (44').

Le but qui tue le match...

De retour des vestiaires, les Espérantistes n'ont pas perdu du temps pour tuer le match: Youssef Belaïli centre de la droite pour Raed Bouchniba qui sert Elias Mokwana avant que ce dernier ne lobe un défenseur adverse avant de lui remettre le ballon. Et Bouchniba lobe à son tour Khardeni (47').

N'ayant plus rien à perdre, les Etoilés optent dès lors pour l'attaque à outrance et Raki Aouani provoque un penalty quand, suite à sa puissante frappe, Hamza Jelassi touche le ballon de la main. Un penalty raté par Firas Chawat dont le tir s'écrase sur le poteau droit (54').

Une lueur d'espoir pour les Etoilés qui s'est vite éteinte à cause du ratage monstre de Chawat. Le reste des débats fut un classique : avec sa force tranquille, l'Espérance a su préserver son large avantage et remporte ainsi une belle victoire qui lui permet de retrouver seule son fauteuil de leader.

EST : Memmiche, Bouchniba (Ben Mohamed 80'), M. Ben Ali, Jelassi, Ben Hmida, Tka (Khoudhai 80'), Ogbelu, Konaté, Mokwana (Sasse 63'), Belaïli et Jabri (Jebali 15').

ESS : Khardeni, Ghedamsi, Naouali, Dagdoug, H. Ben Ali, Gbo, Abid, Ben Choug (Smichi 75'), Aouani (Souissi 75'), Anen (Kanté 35') et Chawat.