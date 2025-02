Congo-Kinshasa: Le Secrétaire général de la Conférence épiscopale arrêté sans raison à l'aéroport de Lubumbashi

Kinshasa — « Nous condamnons fermement cette grave tentative de violer la liberté de mouvement d'un Prélat de ce rang ». C'est ainsi que la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) exprime sa protestation contre l'arrestation à l'aéroport international de Lubumbashi de Mgr Donatien Nshole, Secrétaire général de la CENCO.

Selon la note signée par Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, « le 26 février, alors qu'il revenait de Dar es Salaam où se tenait la réunion de l'Association des conférences épiscopales d' Afrique Centrale (ACEAC) sur la recherche de la paix en République Démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs, Mgr Donatien Nshole, s'est vu confisquer son passeport pendant plus d'une heure par les services de la Direction Générale des Migrations (DGM) de l'aéroport international de Lubumbashi, sur instruction de leurs supérieurs. Aucune explication n'a été fournie pour cet incident.

« La CENCO proteste et condamne avec la plus grande énergie cette grave tentative de violer la liberté de mouvement d'un prélat de ce rang. Elle tient à souligner que ce type de provocation ne favorise pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion sociale », affirme la note.

La CENCO « réaffirme également son engagement et sa détermination à poursuivre l'initiative du Pacte social pour la paix et la coexistence en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, en collaboration avec l'Église du Christ au Congo (ECC) ». « Elle espère que de tels incidents ne se reproduiront plus », conclut-elle.

Suite à l'intensification de la guerre dans le Nord et le Sud-Kivu, où le mouvement de guérilla M23, soutenu par les troupes rwandaises, a conquis de vastes zones des deux provinces de l'est de la RDC, la CENCO et l'ECC ont lancé l'initiative du Pacte social pour la paix et la coexistence en RDC et dans la région des Grands Lacs (voir Fides 4/2/2025). Des délégations des deux Églises ont rencontré des dirigeants politiques congolais (y compris les rebelles à Goma, voir Fides 13/2/2025) et des pays voisins. Mais il semble que l'initiative ne soit pas partagée par tous en RDC.