Burkina Faso: Foire de la pomme de terre - une vitrine pour valoriser la filière

La Ire édition de la Foire nationale de la pomme de terre du Burkina Faso s'est ouverte, mercredi 26 février 2025, à Ouagadougou.

La culture de la pomme de terre connait une progression mais elle fait face au manque d'organisation, au stockage, à la conservation, à l'accès limité aux marchés... Dans ce contexte, la Foire nationale de la pomme de terre du Burkina Faso (FORNAPOM-BF) qui s'est ouverte, mercredi 26 février 2025, à Ouagadougou, se présente, selon le président du comité d'organisation et promoteur de cette foire, Limaba Lompo, comme une plateforme pour faciliter les échanges, promouvoir les produits locaux et favoriser l'innovation au sein du secteur.

Organisée ,du 27 février au 1er mars 2025, M. Lompo a fait savoir que cette rencontre vise à valoriser l'importance économique et sociale de la filière, identifier et lever les défis du secteur en matière de production, de stockage, de transformation et d'accès au marché, à favoriser les investissements et les partenariats pour la compétitivité de la production et réduire la dépendance aux importations. Au cours de ces journées une rue marchande est ouverte en continu, permettant à chacun de découvrir et d'acheter la pomme de terre locale au prix de 400 F CFA le kilogramme pour la grosse et 250 FCFA pour la petite.

Nouer des partenariats

Plusieurs activités vont également rythmer l'évènement notamment des rencontres d'affaires (B2B) pour permettre aux producteurs, commerçants et investisseurs de nouer des partenariats stratégiques. Il y aura un concours d'art culinaire mettant en valeur la pomme de terre à travers des recettes innovantes et savoureuses et une conférence publique sur le thème « Défis et opportunités de la filière pomme de terre au Burkina Faso », en vue d'échanger sur les enjeux et les perspectives de développement. Le promoteur a invité la population à sortir découvrir et soutenir les producteurs qui travaillent avec passion pour nourrir le Faso.

Cette édition de la FONAPOM-BF se tient sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Selon le représentant du ministre chargé de l'Agriculture, par ailleurs, directeur général de la promotion de l'économie rurale, Ludovic Yigo, elle incarne un tournant majeur dans la quête collective pour faire de l'agriculture un pilier central du développement.

A l'écouter, la pomme de terre se trouve aujourd'hui au coeur de la vision pour une agriculture résiliente et diversifiée. « Nous avons la conviction que la filière, si elle est bien accompagnée et structurée, peut devenir un levier puissant pour renforcer la souveraineté alimentaire et propulser l'économie vers de nouveaux horizons », a confié M. Yigo.

Selon lui, les contraintes liées au marché, la conservation, la transformation etc. sont surmontables.

A son avis, c'est avec un esprit de coopération et d'ambition que des solutions adaptées et structurantes peuvent être trouvées pour faire de la pomme de terre une référence au Burkina et à l'international. Il a relevé que les conférences, les rencontres B2B et les ateliers pratiques initiés à cet effet sont des opportunités de réfléchir ensemble aux voies et moyens pour relever les défis.