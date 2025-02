Burkina Faso: CHU de Tengandogo - La Chine offre du matériel sanitaire

L'ambassade de la République populaire de Chine a remis un important lot de matériels médicaux au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, le jeudi 27 février 2025, à Ouagadougou. Cette cérémonie a été suivie de l'inauguration d'un bâtiment n01 du CHU, rénové́ et financé par l'ambassade.

L'ambassade de la République populaire de Chine veut une fois de plus renouveler son amitié sur le plan médical et sanitaire avec le Burkina. Pour ce faire, elle a offert un lot important de matériels médicaux au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, le jeudi 27 février 2025, à Ouagadougou. Le don est composé de médicaments, de consommables médicaux et d'instruments chirurgicaux.

Cette cérémonie a aussi connu une phase de signature de documents de remise et de réception de dons entre les deux pays, et de l'inauguration du bâtiment n°1 dénommé bâtiment VIP du CHU rénové par la Chine. Selon l'ambassadeur de la Chine au Burkina, Lu Shan, cette cérémonie marque un démarrage prometteur de la coopération sino-burkinabè en matière de santé pour cette année 2025. A l'en croire, le don fait à l'hôpital est d'une valeur de 35 millions de francs CFA, et 37 millions de francs CFA ont été également alloués pour la rénovation des infrastructures de l'hôpital.

« Cela témoigne une fois de plus de l'engagement constant et résolu de la Chine à soutenir le développement sanitaire du pays des Hommes intègres. Par ailleurs, le plus grand projet de coopération sanitaire entre les deux pays reste le CHU de Bobo-Dioulasso, qui sera achevé cette année. Cet hôpital deviendra une nouvelle pierre angulaire de l'amitié entre la Chine et le Burkina », a rassuré M. Shan.

Une amitié au bénéfice des populations

Par ailleurs, le diplomate chinois a souligné que la Chine et le Burkina ont établi un partenariat stratégique, marquant l'entrée de leurs relations bilatérales dans une nouvelle phase, et ouvrant de nouvelles opportunités pour la coopération dans le domaine de la santé. En outre, il a exprimé le voeu que la coopération entre les deux Etats soit davantage exploitée, et qu'il y ait davantage de réalisations prometteuses au bénéfice des peuples. Le

Secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, Joël Arthur Kiendrébeogo, représentant son ministre, a, au nom du peuple burkinabè, remercié la partie chinoise pour la coopération qui a permis d'améliorer l'offre de soins particulièrement en matière de chirurgie cardiaque.

De ses dires, grâce à cette coopération, le CHU a pu réaliser des opérations chirurgicales sur 11 patients souffrant de pathologie congénitale. « Le besoin est encore énorme et nous souhaitons toujours l'accompagnement de la Chine, entre autres, sur le plan infrastructures, informatiques du CHU. Nous espérons que cette coopération entre la Chine et le Burkina va se poursuivre pour le bien-être de la population burki-nabè », a laissé entendre le représentant du ministre de la Santé. Toutefois, depuis 1976, plus de 200 médecins chinois ont travaillé aux côtés de leurs homologues burkinabè pour offrir des soins à la population, améliorant ainsi l'accès aux soins médicaux à des milliers de personnes au pays des Hommes intègres.