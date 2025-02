Afrique: Sécurisation du FESPACO - La Gendarmerie nationale veille au grain

La sous-commission des unités antiterroristes a organisé, le 26 février 2025 à Ouagadougou, une conférence de presse afin de faire le point sur le dispositif de sécurité mis en place pour le FESPACO 2025.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) bat son plein dans la capitale. Pendant que les festivaliers affluent pour célébrer le septième art africain, la sous-commission des unités antiterroristes joue un rôle clé en coulisses. À cet effet, une conférence de presse s'est tenue le mercredi 26 février 2025 afin de faire le point sur le dispositif sécuritaire mis en place.

Cette rencontre avec les hommes de médias fut l'occasion, pour le capitaine Compaoré Sampawindé Robert, commandant de l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale et président de la sous-commission des unités antiterroristes du FESPACO, ainsi

que son équipe, de rappeler aux festivaliers que la Gendarmerie nationale, aux côtés des autres entités de sécurité, veille au bon déroulement de l'événement. « Les moyens n'ont pas été lésinés », a-t-il assuré.

« Il faut simplement retenir qu'au-delà du dispositif traditionnel de la Gendarmerie, mis en place dans le cadre de la sécurisation des populations et de leurs biens, un dispositif particulier supplémentaire a été instauré au sein de la commission de sécurité, en collaboration étroite avec les autres forces de défense et de sécurité, afin d'assurer la quiétude des festivaliers et des populations », a-t-il expliqué.

Pour garantir le bon déroulement de l'événement, la Gendarmerie assure un dispositif de maintien de l'ordre en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, avec pour mission de prévenir les troubles et de rétablir l'ordre si nécessaire. « Un service d'ordre et de sécurité (SOS) est également déployé sur les sites d'exposition et dans les salles de cinéma.

Par ailleurs, une unité d'escorte et de protection VIP prend en charge la sécurité des personnalités lors de leurs déplacements sur les sites de projection et dans les rues marchandes. En complément, une unité d'intervention de premier niveau effectue des patrouilles ponctuelles et peut réagir rapidement en cas de menace. Enfin, un dispositif antiterroriste est mis en place pour prévenir tout risque d'attaque et, le cas échéant, minimiser les impacts d'un éventuel incident. »

Selon « The Rain » (pseudo), commandant de l'escadron d'intervention de l'Unité spéciale de la Gendarmerie nationale, l'unité spéciale antiterroriste du FESPACO assure des patrouilles de dissuasion et des interventions rapides (QRF) pour réagir efficacement aux menaces.

Appuyée par l'unité canine de la Gendarmerie Nationale (UGN), elle participe à la détection d'explosifs et à la sécurisation des lieux clés, notamment lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. La Gendarmerie et toutes les autres entités sécuritaires, dont le dispositif est renforcé pour cette 29e édition, invitent la population à collaborer en signalant toute situation suspecte afin de garantir un festival sécurisé.