Burkina Faso: Jeûne du mois de Ramadan - « Le musulman doit s'en réjouir », imam Madi Zoundi

Dans quelques heures, les musulmans vont entamer le jeûne du mois de Ramadan. A l'occasion, Sidwaya a rencontré Madi Zoundi, imam de la mosquée sunnite de Roanghin, quartier Wobrigré au secteur 38, arrondissement 9 de Ouagadougou, pour échanger sur le 5 pilier de l'Islam. Egalement, imam du Cercle d'étude de recherche et formation islamique(CERFI) à Kongoussi, dans cet entretien, le guide religieux, nous parle de l'importance du jeûne, ses mérites... et surtout donne des astuces pour accomplir et réussir cet acte spirituel.

Comment le musulman doit-il accueillir le mois de Ramadan dans les conditions physiques et spirituelles?

Sur le plan physique, il n'y a pas de préparation en tant que telle. Parce que c'est un exercice purement spirituel obligatoire pour ceux qui sont capables physiquement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de préparation physique. Lorsqu'on se sent capable d'affronter, de faire le jeûne, alors on fait le jeûne. Si on ne peut pas, alors on a une excuse valable auprès d'Allah. Comme astuce pour préparer un peu le corps et l'organisme à rentrer dans le mois du Ramadan, premièrement, il y a le fait qu'on peut faire des jeûnes surérogatoires ou facultatifs pendant le mois du Shaban(mois qui précède le Ramadan).

Il est rapporté dans beaucoup d'hadiths du prophète qu'il jeûnait beaucoup durant le mois de Shaban. Et cela sous-entend que ce jeûne prépare l'organisme à bien accueillir le mois de Ramadan. On peut aussi faire une visite médicale, pré-Ramadan. Ce n'est vraiment pas une obligation. C'est juste pour s'assurer qu'on est à mesure de jeûner. Sur le plan spirituel, maintenant, il faut rembourser les crédits de jeûne de l'année précédente. Il y a des gens qui ont eu des excuses pour ne pas jeûner quelques jours du Ramadan ou tout le mois. Ils devraient s'activer pour rembourser ces crédits avant ce mois de Ramadan qui vient. Deuxièmement, il faut se repentir de ses péchés.

C'est très important. Avant de rentrer dans le mois de Ramadan, il faut que le musulman se repentisse de ses péchés. Et lorsqu'on parle de repentir, c'est surtout les péchés capitaux ou les péchés majeurs. Alors, le musulman prend l'engagement, la ferme conviction de ne plus s'adonner à ces péchés. Et il faut aussi prier pour atteindre le mois de Ramadan. Cela aussi fait partie des attitudes ou habitudes des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs et ceux qui nous ont devancés avaient l'habitude de demander à Dieu de faire en sorte qu'ils puissent atteindre le mois de Ramadan suivant.

D'autres versions disent qu'après le Ramadan, ils consacrent 6 mois à demander à Dieu d'accepter tout ce qu'ils ont fait pendant Ramadan. Et la moitié de l'année, ils demandent à Dieu à ce qu'ils puissent voir le Ramadan suivant. Troisièmement, il faut se réjouir à l'approche du Ramadan. Il faut être content du Ramadan qui arrive et non le contraire. Le musulman doit s'en réjouir. Parce qu'il y a des gens, quand le Ramadan s'approche, alors ils commencent à se plaindre de la faim, de la soif, de la chaleur... Il y en a même qui profèrent des paroles blasphématoires à la limite.

Il faut éviter ce comportement. Il faut être prêt et se réjouir. Parce que le Ramadan est avant tout une opportunité que Dieu nous offre pour qu'on puisse se racheter, se rapprocher de lui, de grandir dans la foi. Sur le plan spirituel, il faut chercher à s'informer sur les règles qui vont permettre de réussir le mois de jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne ? Qu'est-ce qui permet de réussir le jeûne ? Il faut écouter les prêches qui en parlent. Il faut lire les documents, les livres islamiques. Pour pouvoir réussir, cette épreuve.

En quoi consiste le jeûne pendant le mois de Ramadan ?

Le jeûne est avant tout le fait de s'abstenir de faire quelque chose à savoir de manger, boire, faire des rapports sexuels... de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah. C'est ce qui fait qu'on jeûne. Le jeûne est une obligation. Si on se réfère au verset 183 de la sourate 2 où Dieu dit: « O vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne tout comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont devancés, pour que vous puissiez atteindre la piété ».

Cela est un fondement dans le Coran, un verset qui montre clairement que le jeûne est une obligation. Dans d'autres Hadiths, le prophète dit que l'Islam repose sur cinq piliers. Et parmi ces piliers, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Pour jeûner, il faut d'abord être musulman. Et deuxièmement, il faut jouir de sa raison. Il faut également être pubère. Le jeûne est non obligatoire pour les enfants.

Et il faut également être en bonne santé. Donc, le jeûne n'est pas une obligation pour celui qui est malade. Il faut également être une personne résidente. C'est-à-dire qu'on n'est pas en voyage. Tout ce qu'on a cité, le contraire est exempté ou du moins doit rattraper le jeûne après le Ramadan.

Quels sont les actes qui annulent le jeûne?

Lorsque vous mangez, buvez, avez des rapports sexuels pendant le mois de jeûne, surtout la journée, alors votre jeûne est annulé. Pour nos soeurs musulmanes, lorsqu'elles voient leurs menstrues ou lorsqu'elles sont en état de lochi, elles ne doivent pas jeuner. Les personnes âgées sont également exemptées du jeûne, même s'il y a une compensation à faire.

Quels sont les erreurs courantes que les musulmans commettent pendantle Ramadan et comment les éviter ?

Premièrement, il y a la prise de l'intention de jeuner. Nombreux sont ceux qui négligent ou qui oublient de prendre l'intention. Pour éviter cela, il faut prendre l'intention dès le premier jour. Dès le premier jour, lorsque vous entendez ou vous êtes informés de l'apparition de la lune, il faut prendre l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Au besoin, on peut renouveler l'intention. L'intention, c'est la ferme volonté de jeûner tout le mois de Ramadan.

Cela se fait dans le coeur, dans notre fort intérieur. Il y a également le fait que certains ne prennent pas le petit-déjeuner avant de jeûner. Appeler le Sahour, c'est une recommandation du prophète et on doit se lever à l'aube pour manger. Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas manger très tôt le matin. Pourtant, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut des repas légers tels que les dates.. ou même à la limite de l'eau. Le prophète dit dans un de ses Hadiths que le fait de prendre le Sahour est une bénédiction.

Ce repas également fait la différence entre le jeûne musulman et le jeûne des autres religions. Autre erreur également, il y a la forte consommation ou le gaspillage. Pendant le mois du jeûne, où on est censé réduire la consommation alimentaire surtout, il y en a qui se permettent d'emmagasiner, de varier la nourriture au point de les laisser pourrir. C'est du gaspillage. Et le musulman doit éviter ce genre de comportement. Le Coran dit mangez et buvez, mais ne gaspillez pas car, les gaspilleurs sont les frères du diable. Donc, préparez en fonction des besoins de la famille.

Il y en a également qui gaspillent leur temps. Ce que le musulman a de plus cher, c'est son temps. Et jeûner ne veut pas dire ne pas travailler, gaspiller son temps. Non, il faut exploiter ce temps. Il faut tout faire pour profiter de ce temps. Parce que le temps est très cher en l'Islam. C'est sur ce temps que Dieu va nous juger tous, le jour du jugement dernier surtout sur ce qu'on a fait et quel contenu nous avons donné à ce temps. Ramadan doit être un mois pour multiplier nos bonnes oeuvres.

Il y a également les mauvaises paroles ou les mensonges. Il y a certains musulmans qui jeûnent, mais leur jeûne ne leur empêche pas de proférer des mauvaises paroles, de critiquer, de médire sur leurs frères ou soeurs. Et ce sont des comportements qu'il faut éviter pendant et après le Ramadan. L'objectif du jeûne, c'est de nous amener à la perfection. Parce qu'un Hadith dit que celui qui n'évite pas les paroles mensongères pendant qu'il jeûne, Dieu n'a aucunement besoin de son jeûne.

Qu'en est-il de ceux qui rompent tardivement leur jeune et n'accomplissent pas toutes les prières?

Il faut éviter cela. Il faut rompre le jeûne le plus tôt possible. Dès qu'il est l'heure de rompre, il faut se presser pour rompre. Les cinq prières sont obligatoires. De la même manière que tu arrives à jeûner, il faut aussi tout faire pour accomplir les cinq prières obligatoires. C'est très important.

Pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou les personnes âgées, quelles sont les solutions adaptées pendant le Ramadan ?

Le Coran est clair. Ils sont exemptés. Ils ne doivent pas rattraper le jeûne après. Mais, ils doivent plutôt faire ce qu'on appelle une expiation. Ils doivent nourrir un pauvre chaque jour, une nourriture suffisante pour un déjeuner ou un dîner. Ils doivent compter le nombre de jours du Ramadan pour nourrir 30 pauvres. Ils peuvent le faire dès le début du ramadan, ou carrément le dernier jour ou après Ramadan.

Qu'en est-il des musulmans (FDS, VDP, population) qui se trouvent sur le front, dans des situations difficiles ? Quelles sont les recommandations pour leur jeûne dans ces conditions exceptionnelles ?

Alors, pour les FDS, les VDP et même nos frères qui sont sur le front, avec les conditions difficiles que nous connaissons, nous demandons à Dieu de les soutenir et de ramener la paix dans notre pays. Alors, pour eux, comme on l'a dit, Dieu ne veut pas de nous dans la souffrance. Il ne veut pas rendre notre vie difficile. Il ne veut pas nous imposer une charge dans notre religion. En Islam, il y a toujours une solution à toute situation. Pour ces cas, par exemple, les FDS et assimilés qui sont sur le terrain du combat, alors, ils ont le choix. D'abord, ce sont des gens qu'on va considérer comme des voyageurs.

Et le Coran a dit que ceux qui sont voyageurs ou qui sont malades, alors, ils doivent rattraper leur jeûne, le jour manqué, après le mois de Ramadan. Ils peuvent rattraper tout simplement. Donc, dès qu'ils reviennent chez eux, alors, ils peuvent rattraper les jours manqués. Maintenant, l'autre option, s'ils peuvent, on a bien dit s'ils peuvent, s'ils ont la capacité, ils ont assez de force, pour jeuner et mener le combat, alors, il n'y a pas de mal également.

Mais chacun sait de quoi il est capable. Puisque c'est un moment aussi où on se rapproche de Dieu et lorsqu'on se rapproche de Dieu, c'est sûr que Dieu va nous aider dans tout ce que nous faisons. Donc, le musulman, c'est à lui de juger, est-ce que je suis en mesure de jeuner et de continuer le combat, ou si je ne peux pas, alors, je romps mon jeûne et je rattrape après le mois du Ramadan, une fois que je reviens à la maison.

Au-delà de l'abstinence, quelles actions on peut encore mener pour se rapprocher davantage de Dieu ?

Le fait de s'abstenir, de manger de boire, de faire des rapports sexuels, avec l'intention de se rapprocher de Dieu, cela va permettre aux jeûneurs d'atteindre ce qu'on appelle la piété, la crainte d'Allah. Et au-delà du fait que le musulman délaisse la nourriture et autres, il doit aussi délaisser tout ce qui peut rompre son jeûne. Comme on l'a dit plus haut, les mauvaises paroles, les mauvaises présentations, les mauvaises compagnies, le regard même doit être contrôlé.

Il doit s'abstenir de regarder les images illicites et bien d'autres choses. Il doit éviter les mauvais comportements tels que la médisance, le vol, le fait de nuire aux autres, à ses semblables. Tout cela doit être évité s'il veut vraiment que son jeûne soit accepté par Dieu. En plus de ces actions, il y a aussi le fait que le musulman doit multiplier la lecture du Coran.

Parce que c'est au cours de ce mois que le Coran a été révélé. Le prophète, durant Ramadan, multipliait la lecture du Coran. C'est un mois de Coran. Le musulman qui sait lire le Coran, doit multiplier la lecture. Parce que les mérites sont multipliés. Le musulman doit multiplier les invocations. C'est un mois où les invocations sont exaucées et le musulman doit multiplier les invocations. Lorsque le musulman jeûne, Dieu accepte ce qu'il demande.

Comment les actes de solidarité doivent-il se manifester ?

Il faut multiplier les actes de solidarité surtout à l'endroit des nécessiteux. Aider son prochain, aider son frère ou sa soeur à ce qu'il puisse rompre son jeûne ou à ce qu'il puisse faire son Ramadan est un acte hautement bénéfique dans la religion. Et celui qui le fait, il aura une pleine récompense auprès d'Allah.

Quelle est l'importance de la zakat et des oeuvres de charité durant le mois de Ramadan ?

Le mois de Ramadan est un mois exceptionnel. C'est un mois au cours duquel les récompenses sont multipliées. Et, il y a ceux-là qui profitent pendant ce mois pour prélever leur zakat. Et c'est un acte vraiment louable et ils vont avoir leur pleine récompense. Tout ce que le musulman fait, petit comme grand, cette récompense sera multipliée. Le jour de la résurrection, il va avoir une récompense qu'il n'espérait même pas. C'est un mois où quelque chose que tu fais comme oeuvre de bonté, de charité, la récompense se multiplie comparativement aux autres mois.

Quels sont vos conseils pratiques pour réussir pleinement son jeûne, tant sur le plan spirituel que physique ?

Chaque musulman doit saisir cette chance que Dieu nous a donnée. Ramadan est une chance pour nous et non une charge. Personne ne sait si Ramadan prochain va nous trouver encore en vie. Et pour cela, nous devrons multiplier les bonnes oeuvres. Nous devrons purifier nos intentions et multiplier les bonnes oeuvres. Il faut s'autoévaluer, apprendre à s'autoévaluer durant le mois de Ramadan pour voir où est-ce que je suis dans mon cheminement spirituel. Et pour cela, il y a des actions qu'il faut mener. Par exemple, le zikr(invocations). Il faut être constant dans ce qu'on appelle le Zikr.

Quand on dit le zikr, c'est le fait de se rappeler de Dieu. Ce sont des invocations qu'il faut multiplier.

Il faut également se fixer des objectifs pendant le mois de Ramadan pour voir est-ce qu'on va pouvoir les atteindre. Et lequel objectif peut être, par exemple, le fait d'améliorer son propre comportement, de purifier son coeur, de prier les cinq prières à l'heure. Il faut également contrôler ses yeux, sa langue, ses oreilles pendant le mois de Ramadan. Et éviter les mauvais comportements. Que Dieu ramène la paix dans notre cher pays.