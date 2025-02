Afrique: FESPACO 2025/ Prix Félix Houphouët-Boigny - 10 millions de FCFA pour le lauréat

Le Conseil de l'Entente a organisé une conférence de presse le 27 février 2025 à Ouagadougou pour présenter le Prix spécial Félix Houphouët-Boigny. Ce prix vise à promouvoir la paix, la coopération et le développement parmi les États membres de l'organisation.

En marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Conseil de l'Entente a annoncé, lors d'une conférence de presse, l'octroi du Prix spécial Félix Houphouët-Boigny. Ce prix, qui en est à sa sixième édition, vise à récompenser de jeunes réalisateurs émergents des pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, dont les oeuvres promeuvent la paix, l'intégration régionale et le développement durable.

Selon le secrétaire exécutif adjoint de l'organisation, Idi Ali, le lauréat dudit prix bénéficiera d'un soutien financier de 10 millions de FCFA et d'un trophée. À l'écouter, au-delà de l'aspect financier, le prix offre au gagnant une visibilité accrue grâce à la diffusion de son oeuvre sur les chaînes publiques des États membres du Conseil de l'Entente et du FESPACO. En effet, cette exposition médiatique permettra au film primé d'atteindre un public plus large et de renforcer la notoriété de son réalisateur sur la scène cinématographique africaine.

« Ce prix s'inscrit dans la volonté du Conseil de l'Entente de faire du cinéma un vecteur

puissant de sensibilisation et de transformation sociale, au service d'une Afrique de l'Ouest innovante, prospère et unie », a-t-il souligné. Au total, 19 films ont été sélectionnés dont onze fictions et huit documentaires. En ce qui concerne les critères de sélection du prix, le président du jury, Harouna Niandou, a insisté sur le fait qu'il est destiné aux jeunes réalisateurs de 45 ans maximum, issus des pays membres du Conseil de l'Entente.

Et d'ajouter : « Les oeuvres en compétition doivent être des fictions ou des documentaires sélectionnés lors des éditions du FESPACO et s'inscrire dans les valeurs fondamentales de l'organisation : paix, unité et développement. Ces critères garantissent que les films primés portent un message fort et constructif, en phase avec les objectifs du Conseil de l'Entente en matière de coopération et de cohésion régionale. »

En rappel, au cours de cette 29e édition du FESPACO, ce prix est attribué pour la sixième fois. Avec cette sixième attribution du Prix spécial Félix Houphouët-Boigny, le Conseil de l'Entente réaffirme son engagement en faveur du cinéma comme outil de sensibilisation et de cohésion sociale.

Au-delà du FESPACO, l'organisation soutient chaque année des événements culturels dans ses États membres, du Festival Vodoun au Bénin au Sabre national au Niger, en passant par CLAP Ivoire en Côte d'Ivoire et le FESNAD au Togo. Une dynamique qui traduit une vision : celle d'une Afrique de l'Ouest unie, où culture et création cinématographique participent activement au développement et au dialogue entre les peuples.