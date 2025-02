Ile Maurice: «The Climate Show» sera présenté du 3 au 5 mars

L'union européenne (UE) et la Commission de l'océan Indien (COI), s'associent pour présenter un spectacle révolutionnaire sur le changement climatique intitulé The Climate Show.

L'événement est prévu du 3 au 5 mars à l'auditorium Octave Wiehe, à l'Université de Maurice à Réduit. Ce spectacle proposera une expérience interactive axée sur l'urgence climatique. Il vise à mobiliser les jeunes et à les engager activement dans la sensibilisation et le renforcement de la résilience face aux nombreux défis rencontrés.

«Ce spectacle offre aux jeunes une occasion unique de s'exprimer sur le changement climatique et d'être la réponse de cet enjeu mondial. Le changement climatique est bien réel, on le sent tous les jours, et là on attend le cyclone. On a aussi la sécheresse ici et on a toujours en esprit Belal et les inondations désastreuses qu'il a occasionnées, affectant nos côtes en janvier 2024. Le rapport du groupe d'experts sur le climat a souligné que la décennie 2011-2020, était la plus chaude depuis environ 125 000 ans et elle est encore en hausse. Un programme européen de satellite a récemment confirmé que le mois de janvier 2025 a été le plus chaud qu'on ait connu. En Europe on a eu aussi des inondations, mais il faut dire que Maurice est plus vulnérable à ces changements climatiques avec des phénomènes plus fréquents et plus intenses. Les scientifiques nous disent qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut agir et qu'on doit le faire. Il faut donc expliquer les enjeux et donner une voix aux jeunes», a expliqué l'ambassadeur de l'UE, Oskar Benedikt, lors d'un point de presse pour présenter le spectacle, mardi, au siège de l'UE à Port-Louis. Jean-Rémy Daue, Communication, Visibility and Event Expert, a fait ressortir que The Climate Show consiste en une expérience vidéo d'environ 45 minutes. Elle se pose à la croisée du théâtre, du cinéma et de l'atelier participatif.

The Climate Show plonge les spectateurs au coeur du débat sur le changement climatique. Il s'agit d'une expérience émotionnelle forte, conçue pour bouleverser les idées reçues et pousser les spectateurs à réfléchir et à proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement de la planète. Guidés par une intelligence artificielle nommée GaIA, les participants sont invités à improviser un dialogue interactif, nourri par les données et perspectives de scientifiques éminents et de figures influentes, dont François Gemenne, expert du GIEC, et Cyril Dion, réalisateur du film Demain.

Cette expérience vidéo est suivie d'un post-show de 50 minutes sur la coopération entre la COI et l'UE. Pour rappel, l'année dernière avait été célébré le 40e anniversaire du partenariat UE-COI en faveur du développement durable et de l'action pour le climat. Ce post-show se veut un laboratoire d'idées pour l'avenir. Cette session mettra l'accent sur la gestion des risques de catastrophes liées au changement climatique et le partage des connaissances en développement durable et biodiversité, au service de la coopération régionale. Ce dispositif offre aux spectateurs une plateforme d'expression et de réflexion. Grâce à des boîtiers de vote électronique qui seront distribués dans la salle, le public sera appelé à répondre en direct aux questions posées, créant un espace participatif pensé pour inspirer la jeune génération à devenir acteur du changement.

Ce spectacle conçu en Europe a connu du succès notamment avec 50 000 spectateurs en Belgique et en France. Il a par la suite été adapté et présenté en 2024 par la COI et l'UE aux Seychelles, à La Réunion, à l'Union des Comores, à Madagascar. «Nous avons eu plus de 2 500 spectateurs, principalement des lycéens et des universitaires dans les îles. Nous avons eu 254 sessions de ce spectacle dans le monde. On se focalise sur des jeunes parce que c'est la génération future et c'est important de les documenter avec des informations crédibles, validées sur le plan scientifique», a expliqué Jean-Rémy Daue.

Par ailleurs, «The Climate Show est un spectacle positif, avec beaucoup d'humour. Il complète les actions de la COI en diplomatie climatique, formation et gestion de catastrophes. Il n'y a pas de planète "B", il est donc urgent d'agir individuellement et collectivement», a souligné le secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy. Quatre sessions du spectacle seront proposées avec une session inaugurale à 17 heures le 3 mars et quatre autres les deux jours suivants, soit une session de 10 heures à midi et une autre de 14 heures à 16 heures. L'entrée est gratuite mais il faut s'inscrire sur le site https://theclimateshow.org/