Tunisie: Le TGV, un rêve et une ambition à réaliser

La Tunisie continue de privilégier l'approche consistant à réaliser les grands projets devant la mener vers le développement global et durable grâce au dispositif mis en place en vue de concrétiser les aspirations et les attentes du peuple.

En effet, fidèle à sa manière de conduire les affaires publiques de la Tunisie, le Chef de l'Etat prouve, une fois de plus, qu'il tient à garantir le suivi des décisions intéressant les différents secteurs de la dynamique socioéconomique nationale et susceptibles d'améliorer les conditions de vie des citoyens.

Ainsi, dans cet esprit, on enregistre le retour du Président de la République sur le mégaprojet du train à grande vitesse (TGV) dont l'étude et la mise en oeuvre sont déjà décidées, dans le sens où ce train est appelé à relier le Nord et le Sud de la Tunisie, ce qui devrait avoir un impact hautement positif en matière de transport public, en particulier, et sur l'économie nationale, en général.

Cet intérêt majeur a été exprimé au moment où notre pays s'apprête à recevoir trois cents bus de transport en commun en provenance de Chine, et dont le premier lot devrait être remis incessamment, tout en hâtant la livraison de plus de 200 autres bus livrés par la France et la Suisse.

Il est utile de savoir que le Président de la République n'a pas cessé d'évoquer l'importance et la nécessité de mener à bon port ce projet de TGV, et ce, depuis 2021 avant de revenir, épisodiquement, à la charge concernant la naissance dudit projet. Il faut mentionner qu'en septembre 2024, le Chef de l'Etat a réitéré l'intérêt qu'il portait à ce mégaprojet ferroviaire avant d'entamer, immédiatement, les études techniques de ce projet qui revêt une importance stratégique dans la mesure où il ne se limite pas à l'amélioration du transport public, mais vise également et surtout la dynamisation de l'économie nationale tout en ayant un rôle structurant pour le pays.

A noter, également, que cette ambition présidentielle exige la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes afin de surmonter les entraves citées par le Chef de l'Etat, comme c'est le cas pour bon nombre de projets bloqués

Il est inadmissible, effectivement, que des projets de cette envergure puissent rester sans issue, d'où le souci, constamment évoqué par le Président Kaïs Saïed, de mettre les bouchées doubles en vue de les concrétiser au grand bonheur du peuple.