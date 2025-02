Tunisie: ST - Repartir malgré tout

Maher Kanzari devra encore jongler avec l'effectif cet après-midi pour aligner un onze qui tienne la route face à l'USBG.

Attaque en berne, coaching difficile à déchiffrer et absence de cadres influents, les éléments contraignants s'accumulent pour le Stade Tunisien ces derniers temps, battu récemment par l'Etoile et la Zliza. Le ST paie donc très cher d'avoir laissé des éléments qui pèsent quitter le club en pleine saison, sans oublier ceux qui ont mis les voiles en début d'exercice. Et il va falloir inverser cette spirale négative si le club veut toujours tenir une place d'accessit continentale en fin de parcours.

A la réception de l'USBG, cet après-midi, le Stade ne doit en aucun cas s'en remettre à la fatalité, cette loi des séries qui punit souvent ceux qui y croient...Aujourd'hui, pas dans le contenu seulement, mais surtout dans l'envie, le Stade doit démontrer toute cette ardeur et cette pugnacité qui en ont fait l'équipe-frisson de la première moitié de saison.

Réduire la rotation

Ces derniers temps, avec un effectif moins étoffé pour ne pas dire assez juste, le Stade peine à forcer la décision et faire basculer le sort en sa faveur. Une nouvelle défaite frustrante à Gabès. Pas de quoi arranger les têtes dans l'unique objectif de cette saison : garder une visibilité continentale. Poursuivi par l'infortune ces derniers temps, le Stade subit les conséquences de l'affaiblissement de son effectif, alors que Maher Kanzari a beau jongler avec le groupe pour aligner un onze qui tient la route, il sera rattrapé par l'implacable vérité du terrain.

Qu'arrive-t-il donc au Stade Tunisien? Cela dit, on a assez ressassé les insuffisances actuelles du groupe de joueurs, mais cela n'explique pas tout. En fait, si l'on revisite la composition du onze battu par l'ASG, l'on note des choix discutables, comme les titularisations de Iyadh Riahi sur le flanc droit, de Brahima Djité sur le côté opposé, l'assortiment offensif proposé avec Dabbebi et Atoui, alors que seul Khalil Ayari aura mérité sa titularisation.

Tout cela a impacté le rendement de l'équipe, même si, en cours de jeu, Kanzari a tenté de corriger ce qui doit l'être en incorporant Ouerghemi sur le flanc droit, Nidhal Laifi sur le côté gauche, Yussuf Touré à la récupération en lieu et place de Rayan Smaali, Ghazi Ayadi qui a relevé Ouattara et Sadok Kadida, en pointe à la place de Nacef Atoui. De prime abord donc, Kanzari opterait pour la paire Ouattara-Sahraoui dans l'axe, Laifi et Ouerghemi sur les côtés, Bonheur, Amath Ndao et Yussuf Touré au milieu, alors qu'en attaque, Kadida débuterait le match aux côtés de Ayari et Atoui. Aujourd'hui, au-delà du système, le Stade doit y mettre du coeur et de la ténacité en espérant aussi que l'efficacité sera au rendez-vous.