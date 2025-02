Algérie: Baddari souligne le rôle de l'université algérienne dans la formation des étudiants africains

Tlemcen — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari a souligné, jeudi à Tlemcen, le rôle de l'université algérienne dans la formation et l'accompagnement des étudiants africains.

Le ministre a déclaré à la presse, en marge de l'inauguration de deux nouveaux locaux du laboratoire de fabrication (FAB LAB) et des startups au Centre de l'étudiant du pôle universitaire de l'Université Aboubekr de Tlemcen, que "l'université algérienne est devenue la destination privilégiée des étudiants africains, comme en témoignent ces derniers".

"Elle est désormais une université pour les Africains qui sont devenus des ambassadeurs de leur deuxième pays (l'Algérie) dans leurs pays respectifs", a-t-il souligné.

M. Baddari a ajouté, à cette occasion, que "l'université algérienne crée la connaissance et la diffuse à ses amis africains, et l'Algérie est devenue la locomotive africaine qui conduit le continent vers la prospérité et le progrès, réalisant ainsi le principe que l'Algérie a toujours prôné, à savoir « l'Afrique aux Africains »".

Il a également souligné que "l'Institut africain, qui se trouve à Tlemcen, est un institut d'enseignement supérieur qui dispense des formations dans plusieurs spécialités modernes, telles que les énergies renouvelables, l'environnement et tout ce qui est lié à l'économie de demain. Ainsi, l'Algérie, avec ses cadres universitaires, contribue à former les Africains et à offrir à l'Afrique sa place avancée, développée et durable".

Par ailleurs, il a indiqué que "l'Université de Tlemcen renforce l'environnement innovant de la wilaya, permettant ainsi la création de nouvelles valeurs ajoutées pour l'économie locale, la création d'emplois et la transformation des connaissances des étudiants en produits susceptibles d'être fabriqués et commercialisés".

Lors de sa visite à Tlemcen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a supervisé la signature de sept accords de partenariat entre le Centre de l'étudiant de l'Université de Tlemcen et plusieurs établissements opérant dans les domaines agricole, industriel, touristique, l'irrigation, l'industrie électronique, entre autres.

Le programme de la visite de Kamel Baddari comprenait également une rencontre avec les étudiants africains, une visite à une petite entreprise dans la commune de Mansoura, une inspection du centre de simulation et de la bibliothèque de la faculté de médecine pour observer son processus de numérisation, ainsi que l'inauguration du salon des micro-entreprises au Centre des études andalouses.