Tunisie: Séminaire scientifique sur 'le financement destiné aux industries culturelles et créatives'

Tunis — "Le financement destiné aux industries culturelles et créatives" est le thème d'un séminaire scientifique organisé, jeudi, à la Cité de la Culture à l'initiative de la cellule d'information des investisseurs, au ministère des Affaires Culturelles.

Des décideurs et promoteurs culturels ont pris part à ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle des industries culturelles et créatives dans le développement durable. Cette rencontre visant à introduire les mécanismes du financement public au secteur des industries culturelles et créatives a permis de jeter la lumière sur les moyens à mettre en oeuvre afin de développer l'environnement des affaires dans ce secteur prometteur que l'on désigne aujourd'hui par "l'économie Orange".

Dans une allocution au nom de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, la directrice de l'Unité d'encadrement des investisseurs au ministère des Affaires Culturelles, Lamia Bannouni, a souligné l'importance de soutenir l'entrepreneuriat culturel à travers un cadre juridique approprié, ainsi que le développement des institutions qui soutiennent la création de projets culturels notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Le concept de durabilité est au coeur des industries culturelles et créatives a-t-elle noté, expliquant que ce secteur favorise la création d'emplois et joue un rôle crucial dans le renforcement de l'identité culturelle nationale ainsi que la cohésion sociale et la promotion du produit culturel local, au double plan national et international.

La représentante de l'Agence de promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), Ines Bou Afif, a déclaré que l'Etat a œuvré au développement d'un environnement législatif et juridique favorable à l'investissement dans le domaine culturel en offrant notamment des privilèges financiers et fiscaux aux investisseurs.

Dans son intervention sur "les privilèges et incitations financières pour les investissements dans le domaine des industries culturelles et créatives", elle a donné un aperçu sur le rôle du guichet unique et de l'espace de l'interlocuteur unique qui œuvrent à simplifier les procédures administratives et à encadrer les promoteurs dans les divers secteurs et leurs fournir les informations nécessaires pour le fonctionnement de leurs projets.

Dans ce contexte, elle a affirmé que l'espace de l'interlocuteur unique accorde une attention particulière aux industries culturelles et créatives citant des secteurs comme l'édition, la production cinématographique, les arts créatifs et les spectacles culturels et de divertissement. Les investisseurs culturels bénéficient de plusieurs privilèges financiers et incitatifs, tels que la subvention à l'investissement qui couvre entre 30 pc et 50 pc du coût total du projet, a-t-elle indiqué.

Dans son intervention sur les mécanismes de financement destinés à soutenir les projets culturels et créatifs, le représentant de la Banque de financement des PME, Hamdi Ksiaa, a fait présenté la contribution de cette Banque à travers l'aide qu'elle offre aux promoteurs culturels, tout en évoquant les défis financier auxquels est confronté le secteur des industries culturelles et créatives.

Selon le représentant de la Banque de financement des PME, les banques sont généralement réticentes à financer les projets culturels, estimant que le secteur bancaire demeure au stade de l'identification des particularités des industries culturelles et créatives, notamment avec l'émergence de nouveaux modèles d'affaires étroitement lié à l'économie numérique et les nouvelles technologies.

La réticence des banques à financer des projets culturels était également au coeur des interventions de certains participants surtout que les promoteurs culturels n'arrivent pas facilement à convaincre les institutions financières de la rentabilité de leurs projets. A cet égard, ils ont évoqué le besoin de recourir à des mécanismes de financement alternatifs et innovants.