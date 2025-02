Ethiopie: La nécessité d'une coopération flexible et réactive entre le pays et ses partenaires est soulignée.

Addis Abeba — Un forum sur la construction d'un partenariat durable entre l'Éthiopie et ses partenaires en vue d'un engagement stratégique a souligné la nécessité d'un partenariat résilient, flexible et réactif face à l'évolution de l'ordre régional et mondial.

S'exprimant à l'occasion aujourd'hui, le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, Jafar Bedru, a déclaré que les partenariats qui s'adaptent aux complexités du 21e siècle, englobant les changements géopolitiques et les avancées technologiques, sont essentiels.

« Les discussions d'aujourd'hui reflètent notre engagement à forger des partenariats qui sont non seulement résilients mais aussi flexibles et réactifs aux complexités d'un monde de plus en plus interconnecté », a ajouté le directeur exécutif.

Selon lui, l'Éthiopie considère les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord comme des partenaires essentiels dans ses efforts de développement en cours.

Au cours des dernières décennies, le soutien de ces pays a joué un rôle crucial dans l'avancement du développement socio-économique de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, ajoutant que les partenariats de longue date ont été marqués par la résilience, le respect mutuel et l'engagement partagé en faveur du progrès.

Le chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, Adam Tesfaye, a pour sa part souligné que la relation entre l'Éthiopie et ses partenaires doit être façonnée par la promotion de l'interdépendance, du développement, de la stabilité et de la coopération gagnant-gagnant.

L'Éthiopie attache une grande valeur aux relations avec les pays et les organisations internationales qui favorisent le développement et la stabilité, a-t-il noté.

« L'Éthiopie travaille sans relâche et promeut la paix et la stabilité chez elle et dans la région, car ces valeurs ouvrent la voie à la prospérité, à la coopération gagnant-gagnant et conduisent finalement à une intégration régionale et continentale. »

Le chef a souligné que le partenariat entre l'Éthiopie et ses partenaires doit être conscient et respecter les intérêts nationaux fondamentaux du pays.

Il a ajouté que le forum est une étape cruciale pour surmonter les malentendus et les désaccords, ouvrir la voie à la résolution des différends et établir une base solide pour élever et approfondir la coopération mutuelle entre l'Éthiopie et ses partenaires.

Pour sa part, le chef de mission de l'ambassade britannique en Éthiopie, Darren Wetch, a souligné l'importance de la compréhension et du respect mutuels pour approfondir davantage l'engagement stratégique.

Il a indiqué que le forum est essentiel pour offrir une opportunité d'échange de points de vue, de connaissances et d'expériences afin de renforcer les bases du partenariat entre l'Éthiopie et ses partenaires, y compris le Royaume-Uni.

Le chef a noté que les opportunités d'échange de points de vue, de connaissances, d'idées, d'expertise et d'expériences ainsi que la promotion de la compréhension et de la construction de connaissances communes sont fondamentales pour renforcer le partenariat et un engagement stratégique plus approfondi.