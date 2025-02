Ethiopie: Les relations avec le pays se sont développées au cours des six dernières années - Ambassadeur sortant indonésien.

Addis Abeba — Les relations bilatérales éthiopiennes-indonésiennes se sont développées au cours des six dernières années, a déclaré à ENA l'ambassadeur sortant Al Busyra Basnur.

L'ambassadeur a notamment souligné les progrès réalisés dans la coopération économique, le partenariat éducatif et les liens interpersonnels.

En outre, il a noté la présence de cinq entreprises indonésiennes engagées dans des investissements en Éthiopie, et d'autres ont manifesté leur intérêt.

« Il y a maintenant cinq entreprises indonésiennes qui investissent en Éthiopie. Français Et il y a trois ou quatre autres entreprises indonésiennes intéressées à investir en Éthiopie, plus dans les domaines pharmaceutiques, alimentaires et des boissons. »

Selon lui, la coopération éducative entre les universités éthiopiennes et indonésiennes a également augmenté.

« Pendant mon mandat, les universités éthiopiennes et indonésiennes ont signé 49 protocoles d'accord. Avant mon arrivée ici, seulement deux. Donc, au total, nous avons maintenant 52 protocoles d'accord signés par des universités éthiopiennes et indonésiennes. »

Dans le cadre d'une diplomatie publique visant à renforcer les liens interpersonnels, l'ambassadeur a déclaré que des centaines d'événements ont été organisés pour promouvoir la coopération éthiopienne-indonésienne.

De plus, 17 livres ont été publiés à l'ambassade par des écrivains éthiopiens et indonésiens, dont les trois par l'ambassadeur.

« J'ai fait publier 17 (livres) écrits par des universitaires, des étudiants, des universitaires, des hommes d'affaires et même des étudiants de leurs écoles secondaires éthiopiens. Ces livres sont écrits par des écrivains éthiopiens et indonésiens. Sur les 17 livres, j'en ai écrit trois. J'étais journaliste et aussi écrivain. « C'est ainsi que les peuples éthiopien et indonésien se sont rapprochés par le biais de leurs écrits. »

Pour résumer, les principales réalisations concernent l'économie, l'éducation et les contacts entre les peuples, a exprimé l'ambassadeur Al Busyra Basnur.

« Au cours des six dernières années, j'ai été en contact non seulement avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien à Addis-Abeba, mais aussi dans les régions ; et j'ai également pris contact avec de nombreux amis en Éthiopie. Je comprends parfaitement l'importance des contacts entre les peuples dans la diplomatie. »

L'ambassadeur sortant a finalement exprimé sa confiance dans l'avenir des relations éthiopiennes-indonésiennes.

« Je pense que le prochain ambassadeur indonésien ici fera beaucoup mieux que moi. Je pense que nos deux pays seront plus forts et meilleurs que pendant mon séjour ici. »