Madagascar: Décès - Dave Rabaraona des Surfs parmi les immortels

David Yves Marcel Rabaraona Andriamamonjy, Dave pour la scène, a posé son micro pour l'éternité le 26 février à Montréal au Canada à l'âge de 81 ans selon l'annonce du groupe « Les Surfs » à travers les réseaux sociaux.

Avec lui, selon le communiqué de la famille Rabaraona, c'est trois des membres de ce mythique groupe malgache qui ont rejoint les immortels. Après le succès fulgurant des Surfs sur la scène malgache et française, la fin du rêve a éparpillé la fratrie. Dave Rabaraona a oeuvré dans le social, plus précisément dans « l'éducation, le développement durable et l'environnement ».

Loin de son pays natal, cependant son amour pour la terre de ses ancêtres ne s'est jamais tari. David Yves Marcel Rabaraona Andriamamonjy est né au mois de décembre à Vohémar, tout comme ses frères Coco, Pat et Rocky. Tandis que Monique a vu le jour à Alakamisy Itenina, Nicole à Fianarantsoa. A l'époque, le fonctionnariat faisait souvent voyager les familles.

Bon nombre d'artistes, fils ou fille d'employés du public, ont vécu de ville en ville, ce qui aurait sans doute enrichi leurs inspirations. Les frères et soeurs Rabaraona en faisaient partie. Fondateurs du groupe Les Surfs, Dave et sa troupe chantaient déjà le « 14 octobre 1958, proclamation de la République Malgache ». Le succès est arrivé en 1963, adoption définitive du nom de la formation, lors de leur apparition à la première de l'Ortf 2 devenue plus tard Antenne 2 en France. En ce qui concerne les funérailles, la famille n'a pas encore communiqué le déroulement des obsèques.