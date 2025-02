Madagascar: Andry Rajoelina à Andavamamba - Des logements sociaux pour reloger les vulnérables des bas quartiers

29 bâtiments de type R+1 sont en cours de construction à Andavamamba. Plus de 80 ménages issus des bas-quartiers vont être relogés dans ces nouvelles habitations.

Le président Andry Rajoelina a effectué une descente sur le site d'implantation de ces infrastructures hier pour constater de visu l'avancement des travaux. C'est le projet PRODUIR (Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo) qui se charge de la mise en oeuvre de ce projet innovant.

Ces logements sont destinés à accueillir les habitants des bas quartiers victimes d'inondations à chaque saison des pluies, mais aussi ceux dont les maisons sont affectées par les travaux d'assainissement effectués par le PRODUIR. 84 ménages vont être relogés gratuitement dans ces 29 bâtiments totalisant 87 appartements. Les habitations respectent le style architectural malgache et répondent parfaitement aux besoins des familles bénéficiaires.

Outre ces bâtiments, le projet prévoit aussi le développement d'infrastructures communautaires telles que des marchés et des installations sanitaires. Par ailleurs, ces logements sont équipés d'installations solaires connectées au réseau électrique de la Jirama. Durant cette visite, le président Andry Rajoelina a donné une instruction afin que toutes ces infrastructures soient terminées avant le 26 juin. Le chef de l'Etat a d'ailleurs souligné l'importance de ces projets qui consistent à améliorer les conditions de vie des populations et transformer les bas quartiers.

Canal C3

Andry Rajoelina a aussi regardé de près les travaux relatifs au curage du canal C3. Une infrastructure jouant un rôle clé dans le drainage des eaux pluviales et usées.

Appel aux élus

Ce projet vise à renforcer la résilience de la population face aux inondations et améliorer les conditions de vie des populations. Mesurant 12 km, le canal C3 relie Anosibe à la station de pompage d'Ambodimita. Les boues et les déchets limitent toutefois l'efficacité du canal et provoquent des inondations dans les quartiers avoisinants. D'où les travaux d'assainissement et d'aménagement initiés par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, dans le cadre du projet PRODUIR.

Les travaux consistent notamment à la mise en place d'un site de prétraitement pour sécher et presser les boues avant leur transport vers un site de confinement aménagé à Iarinarivo. Le président Andry Rajoelina a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des élus, des responsables et des citoyens afin de préserver la propreté des canaux et des espaces publics.