Madagascar: Conseil des ministres - 11 nominations aux hauts emplois de l'Etat

Le Conseil des ministres d'avant-hier a procédé à 11 nominations aux hauts emplois de l'Etat au titre de huit ministères et un secrétariat d'Etat.

Deux généraux

Au sein du ministère des Forces Armées, deux généraux de division sont « bombardés » Directeur général de la Planification stratégique en ce qui concerne René Bruno Rakotonandrasana ; et Sous-chef d'État-Major en charge des opérations de l'État-Major des Armées pour le nommé Jimmy Clark Rakotondramanana. Pour le ministère de l'Intérieur, Todivelo Cyrille devient chef de District de Mandritsara.

Quatre directeurs régionaux

Quant à Manapoke Judith Fiangoa et Verombola Didace Rakotovahoaka, ils sont nommés directeurs régionaux de l'Education nationale dans le Menabe pour le premier ; et de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dans le Matsiatra Ambony pour le second. Nomination de deux autres directeurs régionaux de la Jeunesse et des Sports avec Lalaina Njato Harinoro Andriamampianina dans l'Analamanga et de Bertrand Rasolonjatovo pour l'Atsimo Atsinanana.

Trois directeurs centraux

Par ailleurs, Hariniaina Modeste Joeline est nommé directeur du Commerce extérieur au niveau du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Sahara Tolotra Niavo Ramanase est promu, pour sa part, coordonnateur général auprès du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Nolave Luck Aristide Andriantsihala prend le poste de directeur de l'Appui à la Promotion de l'Économie Verte et Bleue (DEVB).

And last but not least, Herilalaina Fabien Randrianasolo est nommé directeur des Affaires Administratives et Financières auprès du Secrétariat d'Etat chargé de la souveraineté alimentaire. En somme, l'on compte directeurs centraux sur les 11 nominations.