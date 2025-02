Madagascar: BNI Madagascar-IFC - 30 millions USD pour financer les TPME

BNI Madagascar vient de conclure un partenariat stratégique avec la société Financière Internationale (IFC).

Ce partenariat vise à allouer un prêt de l'ordre de 30 millions USD pour soutenir les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat féminin à Madagascar.

« Cet investissement de l'IFC permettra de faciliter l'accès au financement à des milliers d'entreprises et d'entrepreneurs pour se développer tout en créant des emplois et en renforçant les activités économiques dans le pays. En outre, un accent particulier est accordé aux femmes entrepreneurs », a déclaré Mehita Fanny, directrice Pays de l'IFC pour Madagascar, lors de cette cérémonie.

Il est à noter que ce financement exclut tout projet ayant un impact négatif sur l'environnement conformément aux normes environnementales, sociales et de gouvernance. BNI Madagascar, de son côté, s'assurera également du respect des droits des travailleurs et des normes de santé et de sécurité au sein des entreprises bénéficiaires.

Marque KRED.

Ce qui renforce le rôle de cette banque en tant que leader du financement des entreprises locales, notamment à travers sa marque KRED, dédiée au soutien des micros, petites et moyennes entreprises. Depuis le lancement de cette marque, il y a 5 ans, la banque assure le développement des activités des entrepreneurs semi-formels et informels, grâce à des outils digitaux et un mécanisme d'appui financier, accessible et simple.

Elle s'adresse aux particuliers, professionnels, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels pour les aider à avancer dans leurs projets avec de nouveaux produits et services modernes, outre les crédits octroyés. «Depuis toujours, je suis convaincu que les TPME sont le véritable moteur du développement économique à Madagascar. BNI MADAGASCAR travaille sans relâche pour leur donner les moyens de croître, d'innover et de s'intégrer aux circuits économiques mondiaux. Ce partenariat avec l'IFC est une nouvelle étape dans cet engagement », a soutenu Herintsalama Rajaonarivelo, président du Conseil d'Administration de cette banque.

Pour sa part, le directeur général de l'Industrie, Nainanirina Razafindrazaka, a évoqué que ce financement constitue un levier pour atteindre l'objectif principal de « One District, One Factory » qui est de produire localement les biens de consommation des Malgaches tout en valorisant les matières premières locales. « En impliquant les TPE et PME, ce financement d'IFC aura un impact économique, social et environnemental dans les districts concernés, et cette synergie se répercutera à l'échelle nationale », a-t-il ajouté.

Croissance inclusive

Par ailleurs, « le ministère de l'Industrialisation et du Commerce considère que la facilitation des affaires est une de ses missions clés en organisant un véritable dialogue public-privé visant à identifier les obstacles liés aux procédures administratives ainsi que les besoins en infrastructures et en investissements publics. Ces derniers seront orientés vers un soutien concret et efficace à l'industrialisation, en collaboration avec le secteur privé », a-t-il enchaîné.

Et enfin, « ce partenariat stratégique entre BNI Madagascar et l'IFC visant à soutenir les TPME montre notre engagement pour une croissance inclusive et durable à Madagascar », a exprimé Alexandre Mey, le directeur général de cette banque, lors du lancement officiel de ce partenariat.