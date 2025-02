Afrique: Non-homologation du Stade Barea - Le match entre Madagascar-Ghana se jouera au Maroc

Les Barea « recevront à domicile » à l'extérieur. La rencontre face aux Black Stars se tiendra au Maroc le 24 mars 2025.

Sans surprise. Comme on pouvait s'y attendre, le Stade Barea n'a pas été homologué par la Confédération Africaine de Football (CAF). Contrairement aux annonces en grande pompe concernant l'arrivée des émissaires de la CAF, la Fédération malgache de football (FMF) et le ministère de la Jeunesse et des Sports sont restés silencieux sur le sujet.

Le prochain match de la sélection malgache, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se jouera finalement au Grand Stade d'Al Hoceima, au Maroc, le 24 mars 2025. L'information a été rendue publique hier matin par la Fédération ghanéenne de football : « Le Ghana se rendra au Maroc pour son match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 contre Madagascar le lundi 24 mars 2025. Initialement prévu à Antananarivo, le match a été déplacé à Al Hoceima, au Maroc, en raison du statut non approuvé du stade national de Madagascar. Le coup d'envoi de cette 6e journée est prévu à 19h00 au Grand Stade d'Al Hoceima. »

Force

Les Barea, avec leur nouveau sélectionneur Corentin Martins, devront une fois de plus jouer à l'extérieur. Malgré les efforts de lobbying et les travaux réalisés au Stade Barea Mahamasina, la CAF n'a pas donné son feu vert. Pourtant, lors de la visite d'inspection, le camp malgache affichait un certain optimisme. Selon nos sources, plusieurs recommandations de la CAF n'ont pas été respectées à la lettre, et l'état de la pelouse laisse à désirer. Le président de la FMF, Alfred Andriamanampisoa, avait déclaré que la décision de l'instance continentale serait connue au plus tard le 16 février.

Depuis, silence radio. En fin de semaine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, ancien employé de la CAF, a publié une photo de sa visite de courtoisie auprès du secrétaire général de l'organisation, Veron Mosengo-Omba. Une rencontre qui soulève des interrogations : pourquoi n'a-t-il pas été reçu par le président de la CAF lui-même ? Un signe avant-coureur du verdict à venir.

À plusieurs reprises, Moustapha Marson s'est vanté qu'à l'époque où il travaillait pour la CAF, c'était lui qui envoyait les émissaires pour l'inspection des stades. Ironie du sort, il n'a visiblement pas tiré les leçons du passé. Ce nouvel épisode confirme également qu'il n'a plus d'influence au sein de l'instance dirigeante du football africain. Résultat : un énième revers diplomatique pour Madagascar.