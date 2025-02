Madagascar: Enquête auprès des ménages - Pour mesurer le taux de pauvreté au pays

Le ministère de l'Economie et des Finances, à travers l'Institut national de la statistique (INSTAT), a lancé la 11e édition de l'Enquête permanente auprès des ménages ou EPM 2025.

Près de 250 enquêteurs sont ainsi mobilisés pour questionner un échantillon représentatif de 17 000 ménages répartis en milieu urbain et rural dans les 23 régions. « L'objectif global de cette enquête vise à mieux comprendre la situation socio-économique des ménages en vue de mesurer le taux de pauvreté à Madagascar. Cela va également servir à évaluer les impacts de la politique de développement tout en mesurant son efficacité sans oublier de fournir des données indispensables dans la prise des décisions de l'Etat et dans l'orientation des interventions des partenaires techniques et financiers en matière de lutte contre la pauvreté », a expliqué le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Andry Ramanampanoharana, lors du lancement officiel de l'EPM 2025 hier au ministère du Plan à Anosy.

Plusieurs thématiques

Quant aux données collectées qui s'avèrent fiables et actualisées, elles permettent d'identifier les populations les plus vulnérables, de mesurer les inégalités en matière d'accès aux services essentiels et de comprendre les dynamiques de pauvreté et de résilience des ménages. Il est à noter que les questionnaires destinés aux ménages portent sur plusieurs thématiques.

On peut citer, entre autres, l'évolution démographique à Madagascar et l'accès aux services de santé de base. « On peut également connaître le taux de scolarisation des enfants et le taux d'abandon scolaire. Parlant de l'emploi, cette enquête permanente auprès des ménages permettra de calculer le taux de chômage à Madagascar et d'évaluer la répartition de la main d'oeuvre par secteur d'activité. Les caractéristiques des logements des ménages ainsi que la proportion de la population ayant accès à l'eau potable et à l'électricité seront également connues. Ce n'est pas tout ! Cette enquête servira à évaluer les chocs et les stratégies d'adaptation des ménages face à une situation climatique ou sanitaire, entre autres. La situation en matière de sécurité alimentaire et la part de dépenses allouées à la consommation des aliments dans le budget des ménages ne sont pas en reste », a fait savoir Iary Michael Rakotondradany, le directeur des statistiques et des conditions de vie des ménages au sein de l'INSTAT.

Et lui de préciser que l'EPM 2025 est l'occasion de déterminer précisément la situation socio-économique à Antananarivo Renivohitra, l'enjeu est spécifique étant donné qu'il s'agit de la capitale de Madagascar.