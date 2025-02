Tunisie: L'EST remporte le classico haut la main - La culture de la gagne !

Il est rarissime que l'Espérance connaisse une crise durable de résultats. La défaite concédée à Bizerte s'est révélée être un mal pour un bien pour les camarades de Youssef Belaïli, auteurs d'une belle réaction lors du classico.

Les Étoilés n'ont finalement partagé le fauteuil de leader avec les "Sang et Or" que le temps d'une journée, profitant de leur défaite samedi dernier à Bizerte. Une défaite qui s'est avérée un mal pour un bien étant donné que les hommes de Laurentiu Reghecampf se sont trouvés dans l'obligation de faire une réaction lors du classico, d'abord car ils ont perdu un match qu'ils étaient censés réussir ( au pire des cas revenir avec un résultat nul de Bizerte), puis ils ne pouvaient pas perdre face à un adversaire direct.

Aussi, il y a la marque de fabrique de l'Espérance qui fait en sorte qu'il est rarissime qu'elle connaît une crise durable de résultats : la culture de la gagne et la capacité de rebondir au moment où c'est obligatoire de le faire.

Une culture bien imprégnée dans les gènes des joueurs qui endossent le maillot de l'équipe, chose qui explique pourquoi l'Espérance a remporté haut la main le classico contre l'ESS qu'elle avait battue déjà à l'aller à Sousse même ( et aussi plusieurs fois ces trois dernières saisons).

Il a suffi d'un penalty...

D'entrée, les "Sang et Or" ont imposé leur style de jeu habituel porté vers l'offensive. Le pressing haut opéré d'entrée était tel que le gardien de but étoilé, Anas Khardeni, s'est trouvé dans une situation si difficile qu'il n'avait qu'un seul choix pour stopper Achraf Jabri : le faucher en pleine surface de réparation. Un penalty accordé sans hésitation par l'arbitre du match et transformé par Youssef Belaïli après seulement un quart d'heure de jeu.

Un penalty qui a constitué, d'ailleurs, le tournant du match étant donné qu'une fois ils ont ouvert tôt le score, les Espérantistes ont cherché à doubler la mise au plus vite dans la perspective de donner le coup de massue et tuer le plus tôt possible le match. Chose réussie grâce au deuxième but signé Hamza Jelassi à la demi-heure de jeu.

Il a suffi donc d'un penalty pour que les "Sang et Or" imposent leur loi. Il faut avouer aussi que, hormis l'occasion créée par Fedi Ben Choug au début de la rencontre et le penalty lamentablement raté par Firas Chawat en deuxième mi-temps, les hommes de Mohamed Mkacher n'ont pas entrepris grand-chose pour espérer renverser une machine "sang et or" qui, une fois lancée, était très difficile à l'arrêter. D'ailleurs, la note aurait pu être beaucoup plus salée. Pour le capitaine "sang et or", Mohamed Amine Ben Hmida, la victoire remportée au classico est venue au bon moment : "Il n'y a pas mieux que la victoire pour faire remonter le moral.

Nous devions faire une réaction surtout après la défaite inattendue concédée à Bizerte. Mes camarades étaient dans un grand jour et je les remercie pour leur prestation". Ce fut une victoire collective où la supériorité des espérantistes était manifeste.

Une IRM pour Achraf Jabri

Entré en contact avec le gardien de but étoilé, ce qui a provoqué d'ailleurs le penalty, Achraf Jabri s'est blessé et s'est vu contraint de quitter le terrain. Le joueur doit effectuer une IRM pour connaître la nature de sa blessure. Ceci dit, l'infirmerie ne désemplit pas. Mohamed Mouhli poursuit sa rééducation. Quant à Roger Aholou, blessé au début du mois, il s'entraîne en solitaire sous la supervision du staff médical.

Il effectuera, d'ailleurs, des examens médicaux et reprendra progressivement les entraînements en fonction du diagnostic. En ce qui concerne Rodrigo Rodrigues, il a contracté une nouvelle blessure au début de ce mois. Lui aussi s'entraîne en solitaire et effectuera une IRM pour connaître l'évolution de son état de santé. Enfin, Mohamed Amine Tougaï s'est fait mal au début de la semaine et passera des radios de contrôle pour savoir quand il pourra entamer sa rééducation.