Tunisie: L'ESS tombe de haut à Radès - Une déroute qui coûte très cher

Une possession de balle si faible, de grossières erreurs individuelles, quelques ratages devant et des joueurs physiquement moins percutants et on tient les ingrédients de la débâcle de l'Etoile face à l'EST.

Les saisons s'enchaînent et l'issue de la double confrontation avec l'Espérance est devenue quasiment chronique et sans suspense, se terminant souvent par une défaite tant à l'aller qu'au retour. Le scénario du début de match n'a pas été l'idéal voire catastrophique.

Après 10 minutes encourageantes et un ratage monstre du milieu défensif Fadi Ben Choug seul à 8 mètres du but, un penalty converti en but pour l'EST a chamboulé tous les plans de Mkacher et, dès lors, tout est allé subitement de travers. Hamza Jelassi ayant tôt fait d'achever ses ex-coéquipiers d'un « heading » rageur. Depuis, l'Etoile a rongé son frein et aurait pu finir le 1er half avec 3 ou 4 buts d'écart. Le goalkeeper Khardani ayant sorti le grand jeu, même s'il est coupable d'une faute d'appréciation sur le penalty qu'il concèda à l'Espérance.

Sans doute quelques absences ont laissé un vide en défense avec le rugueux Nessim Hnid, ou devant avec un râtisseur de ballons comme Yassine Chamakhi qui a encore manqué à l'appel. Mais la faillite est collective, à la fois les joueurs rapidement déboussolés et le coach dans certains choix tactiques.

Quand tout va de travers

Quand ça ne va pas, rien ne va plus. L'Etoile est rapidement sortie du match et la suite n'est qu'un ensemble de péripéties sans importance. Pour couronner le tout, l'Etoile a encaissé un 3e but sitôt le match ayant repris en seconde période et un penalty a été vendangé par Chaouat à la 54e pour la 1ère fois de la saison. Jusque-là, l'équipe n'a manqué aucun penalty. L'Espérance est ainsi devenue, à force des rendez-vous manqués de l'Etoile, une bête noire et un adversaire que cette dernière ne bat quasiment plus... Mkacher, qui a défendu ses joueurs, s'est dit « contraint dans certains choix » et qu'il ne pouvait plus « changer grand- chose au résultat final ».

Ghedamsi en petite forme et surtout Naouali transparent dans l'axe ont été remplacés en début de seconde half. L'affaire était déjà pliée pour la défense qui a bu le calice jusqu'à la lie avec le lob de Bouchniba et Mkacher s'est retrouvé à court d'arguments. Le moral dans les chaussettes, surtout après le penalty manqué qui aurait pu donner une meilleure tournure au match, le buteur-maison Firas Chaouat n'était pas dans un bon jour et a manqué de clairvoyance dans le geste final. Pour l'ESS, les choses se compliquent avec cette double défaite face au leader.

Le match face au CAB va constituer un sérieux test pour voir si les ressorts sont cassés ou bien si la défaite aura vite été amortie pour repartir de l'avant. Mohamed Mkacher a tenu une réunion rapide avec les joueurs, au cours de laquelle il a souligné la nécessité de tourner rapidement la page et de se concentrer sur le prochain match face au CAB.