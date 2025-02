Tunisie: Ligue 1 - 22e journée - L'US Monastir se replace

Une bonne affaire pour l'USM qui fait maintenant figure de dauphin de l'EST. Le CA perd du terrain. EGSGafsa respire enfin.

Le reste des matches de la 22e journée joués hier a été riche en rebondissements et en enseignements. Des gagnants et aussi des perdants au bout de cette journée. Il a suffi de quelques jours pour que cette hiérarchie équilibrée après la 21e, s'efface au profit d'une hiérarchie réaliste qui reflète la valeur et le poids de chacun des prétendants. Les résultats d'hier ont conforté l'ESTunis qui a dominé la veille une ESS dépassée et résignée, et a repris les trois points qu'elle a perdus à Bizerte par rapport à un CA qui , comme d'habitude, ne peut pas gagner les matches à enjeu.

Le choc d'hier à Monastir a été favorable à Faouzi Benzarti qui a pu mieux gérer son match qu'un Bettoni faillible par ses choix et ses changements fréquents. La victoire de l'USM, c'était aussi la victoire de la valeur individuelle des joueurs. A Monastir, Benzarti a pu compter sur Harzi pour amener le but de la victoire (42'), alors que côté clubiste, Simakula a lésé son équipe avec un carton rouge après deux avertissements mérités et prévisibles pour tout le monde (l'Ougandais était pris de court à chaque duel et commettait les fautes à répétition).

Il n'y avait que Bettoni qui n'a pu lire ce scénario qui a déboussolé son équipe, encore une fois lente et incapable de trancher dans les dix-huit mètres. Le résultat était primordial pour les deux équipes, et c'était l'USM, pas si supérieure même à 11 contre 10, mais aux joueurs mobilisés et plus frais (on sentait quand même l'apport de Benzarti), qui rafle la mise. L'USM a géré son avance avec des pertes de temps inutiles, mais face à un adversaire sans griffes, ni qualité de joueurs offensifs et avec des choix qui changent lors de chaque matche, il fallait le gain. Elle gagne, elle reprend confiance et confirme sa dernière série. Le CA, pour sa part, recule et pointe à la 4e place à 5 longueurs d'une EST qui fuse vers la conservation de son bien. Les Clubistes n'auront pas changé au fil des saisons.

EGS Gafsa se rebelle

Toujours en peloton de tête, le ST a pu engranger trois points en or face à un USBG qui recule au classement. Un but précoce de Atoui donne les trois points à un stade qui espère encore revenir plus haut et décrocher une place continentale.

En milieu du tableau, la victoire honorifique mais bonne à prendre du CSS face à l'OB lui permet de mener les clubs logés en milieu du tableau. Pas de chances de gagner quoi que ce soit, et en même temps assez loin de la relégation, le CSS essayera tout de même de bien conclure une horrible saison pour lui. L'autre compétition aussi chaude que le titre se trouve en bas du classement.

Et c'est EGSGafsa qui a créé la sensation en battant l'USTataouine (concurrent direct) chez elle pour revenir à 4 points de l'USBG. L'espoir est permis pour les équipiers de Jouini, buteur heureux sur penalty. La prochaine journée sera très engagée pour les clubs du bas du tableau. Mathématiquement, il y a au moins six équipes menacées encore et concernées.

Les confrontations directes seront probablement déterminantes à ce sujet. En tout cas, avec ce pénible et lassant marathon des journées dans ce mois de février, on a pratiquement usé la plupart des clubs. Des équipes ont pu remonter et se mettre à l'abri, d'autres ont plié, alors que certains sont restés en milieu du tableau. A peine cette 22e journée terminée, on reprend demain avec la 23e journée.