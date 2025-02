Tunisie: Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire Tunis 2 - L'école, un espace de vie

Les 25 et 26 février, 10 collèges ( Pilote Khaznadar, Cité El Waha, El Manar 1, El Omrane Supérieur , Rue Ressas , 20-Mars Sidi Hassine, Cité Ettahrir, Ali Douaji, Horizons , Almawqii Aljamil) et quatre lycées (Bougatfa 2 Sidi Hassine, El Menzah 9, Mohamed Attia Khaznadar et Lycée pilote des arts El Omrane) de Tunis 2 ont été mis à l'honneur pour montrer leurs talents dans le cadre de la Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire. Les élèves de tous les établissements scolaires participants ont eu l'occasion de présenter le meilleur d'eux-mêmes, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument de musique ou de chanter.

Chaque performance a été une démonstration éclatante de leurs compétences artistiques et de leur passion pour la musique. Ces élèves artistes ont prouvé, à travers leurs prestations, que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique, mais aussi une pépinière de créativité et de bonnes valeurs. C'est un excellent terrain pour encourager les dons et les talents , développer leur confiance en eux et partager leur passion. Ces événements peuvent également favoriser l'esprit d'équipe et la collaboration, tout en renforçant le lien entre les différentes écoles.

Le jury, composé de M. Sofiene Bouhamed (inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire ), Mme Aida Niati (artiste et enseignante universitaire) et Soufien Safta (artiste et professeur de musique), a récompensé les meilleurs participants.

Au niveau des collèges, le 1er prix a été attribué au collège Cité Ettahrir.

Pour les lycées, le 1er prix a été décerné au lycée pilote des arts El Omrane qui a remporté aussi le prix de la meilleure voix (Rabeb Bghouri), le prix du meilleur joueur du qanun (Yosri Dhouibi), le prix du meilleur violoniste (Rayen Ben Saâd), le prix du meilleur luthiste (Sisyphe Amen) .

Mohamed Saïd, professeur de musique au lycée pilote El Omrane , a déclaré : « Nous avons préparé cette rencontre à tous les niveaux afin d'atteindre la perfection. Cet événement a été une oeuvre collective mêlant le malouf, la musique orientale, la valse..., permettant à nos élèves d'acquérir des compétences précieuses. Félicitations à tous nos élèves qui ont trouvé là une opportunité de se divertir avant les examens et de se préparer à recueillir d'excellents résultats.

À cette occasion, je tiens à remercier mes deux collègues, M. Nizar Abdelkefi et M. Atef Wadii, pour leurs efforts considérables, ainsi que Mme Ons Belhadj, chef de service des activités culturelles au Commissariat régional Tunis 2, pour son engagement constant auprès de ces jeunes talents et l'organisation d'événements tout au long de l'année, M. Mohamed Ksouri, délégué régional de l'éducation de Tunis 2, pour son dévouement à l'amélioration de la culture et de l'art ».

Notons que les deux établissements primés représenteront leur région lors de la finale qui se déroulera dans un mois.