Tunisie: Le CAB frappe fort Face a l'ESZ - De mieux en mieux

Deuxième victoire de suite pour les équipiers de Amri. Les temps ont changé.

Il s'agit bel et bien d'une métamorphose à laquelle nous assistons au CAB. En effet, les prestations fournies ces derniers matches contre les deux Espérances de Tunis et Zarzis en sont une preuve éclatante. L'équipe cabiste de ce début de la phase retour est à mille lieues de celle, très médiocre, de la première moitié du championnat.

Contre l'ESZ, elle n'a fait que confirmer la victoire du weekend passé face au leader espérantiste. On a vu des joueurs bien en jambes malgré le marathon des matches en une courte période de temps. Il n'y a pas si longtemps, ces mêmes joueurs traînaient comme une âme en peine dans le terrain tellement leur condition physique était précaire.

Dès l'arrivée de Hidoussi aux commandes, deux préparateurs physiques ont pris le groupe en charge pour le mettre à niveau sur ce plan- là. Les retardataires ont même été relégués avec l'Elite pour rattraper le temps perdu sur le double plan physique et du jeu. Deux en un en quelque sorte! On peut dire que le staff technique ne s'y est pas trompé, il a vu juste. Il a, de ce fait, récupéré Momar Diop Seydi et Ayendi, tous deux ont gagné une place de titulaires. Ensuite est venu progressivement le tour de Fellahi, Ferchichi, Aloui et Balbouz.

Petit à petit, le rendement global s'est nettement amélioré et les résultats avec. Menés 1 à 0 à la 23', les Nordistes n'ont pas donné l'impression de paniquer. On les sentait en confiance. Ils ont multiplié les actions tantôt à droite par Ahmed Amri tantôt sur le côté gauche par l'intermédiaire de Momar Diop Seydi et Ayendi qui, à chaque accélération, créent le danger devant les bois sudistes. Il a fallu patienter jusqu'à la 40' pour voir Aymen Amri égaliser de la tête sur corner de Rhimi.

Coaching gagnant et... assommant !

De retour des vestiaires, le staff technique remplace Ayendi et Ahmed Amri, peu inspirés, par Aloui et Fellahi pour donner plus d'allant et d'efficacité au compartiment offensif. Le premier s'est immédiatement distingué en donnant l'avantage aux siens après avoir subtilisé de la tête le ballon à un défenseur de l'ESZ .Le second, héritant d'une passe de Konte, triple la marque d'un tir du pied gauche .Et alors que la partie touchait à sa fin, Balbouz qui venait d'effectuer son entrée à la place de Momar, se fait crocheter dans les 16 mètres et obtient un pénalty.

Le même joueur se fait justice lui- même. Un score qui en dit long sur le saut qualitatif réalisé par le CAB ce qui a fait dire à Hidoussi, à l'issue des débats : «On a réussi beaucoup de belles choses au cours de ce match. Maintenant je peux être rassuré sur le bon état de santé du CAB». Mais, attention, il reste encore beaucoup de travail à fournir en défense où on continue à commettre des erreurs de débutants particulièrement concernant le sens du placement...