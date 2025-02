Madagascar: Evénement climatique - Le pays entre deux cyclones

Le Sud de Madagascar est sous la menace de la Forte Tempête Tropicale HONDE tandis que Garance évolue dans l'Océan Indien.

Le Sud de Madagascar retient son souffle. HONDE, la Forte Tempête Tropicale qui évolue actuellement au large des côtes, continue de se renforcer et pourrait atteindre le stade de Cyclone Tropical dans les prochaines heures. À 09 heures locales, son centre était situé à environ 330 km au Sud-Ouest de Toliara, avec des vents moyens soufflant à 110 km/h et des rafales atteignant 155 km/h.

A l'heure où nous rédigeons ces informations, les quelques témoignages recueillis des régions du Sud du pays avancent certaines inquiétudes. Les vents ont commencé à se lever depuis hier dans l'après-midi. Le phénomène, en route vers l'Est-Sud-Est à une vitesse de 13 km/h, devrait continuer à s'intensifier et pourrait menacer directement les terres du Grand Sud avec une force dévastatrice ce jour.

En approche

Bien qu'évoluant à une centaine de kilomètres, le système annonce déjà la couleur. Les bandes pluvieuses qui l'accompagnent mettent le Sud-Ouest dans une atmosphère lourde et menaçante. Les services météorologiques ne cachent pas leur inquiétude : HONDE devrait s'approcher à moins de 100 km des côtes, provoquant des rafales de plus de 90 km/h sur les régions du Sud et du Sud-Ouest. Face à cette menace imminente, les autorités ont mis à jour les niveaux d'alerte : Alerte jaune (Avis de menace) pour les districts de l'Androy, Toliara I-II, Betioky Atsimo et Ampanihy ; Alerte verte (Avis d'avertissement) pour les régions de l'Anosy et Benenitra.

Océan Indien

Les vigilances fortes houles et vents forts sont également lancées par la direction générale de la météorologie. Pour les premières, les côtes Sud-Ouest et Sud-est sont particulièrement concernées par des vagues pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les activités maritimes sont fortement déconseillées. Pour le second, il s'agit surtout de rafales pouvant dépasser les 100 km/h.

Ce qui pourrait entraîner des risques importants pour les habitations précaires.Par ailleurs, un autre système météorologique attire l'attention dans l'Océan Indien. Dénommé Garance, celui-ci est actuellement en développement. Les prévisions établies font état d'une probable intensification dans les prochains jours. Ce qui va influencer les conditions météorologiques régionales.