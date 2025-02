Madagascar: Malagasy Pro Padel Tour - « La référence du padel à Madagascar »

Le Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) est bien plus qu'un simple circuit de compétitions : c'est un véritable moteur du développement du padel à Madagascar.

Depuis sa création en juillet 2023, grâce à l'initiative des entrepreneurs Gary Ah-Waye et Sébastien Andriantsoa, ce tournoi a permis de structurer et d'accélérer la croissance de ce sport encore jeune sur l'île. En moins de deux ans, le MPPTour a réussi à organiser plus de 40 tournois locaux, établissant ainsi des bases solides pour l'avenir du padel malgache.

Ces événements ont non seulement dynamisé la pratique du padel, mais ont aussi contribué à faire connaître ce sport à un public de plus en plus nombreux. En moins de deux ans, le Malagasy Pro Padel Tour a transformé le padel à Madagascar, en le propulsant sur le devant de la scène africaine et régionale. Grâce à des événements bien organisés, l'arrivée de coachs internationaux et une équipe malgache désormais couronnée de succès, le padel malgache semble bien parti pour conquérir de nouveaux horizons. Avec les ambitions de 2025 en tête, Madagascar pourrait bientôt devenir un acteur incontournable dans l'univers du padel, non seulement sur le continent africain, mais aussi sur le plan international.

2024 :

Une année déterminante pour le Padel Malgache

L'année 2024 a été marquée par un tournant majeur pour le padel à Madagascar, avec l'organisation de pas moins de 26 compétitions à travers le pays. Ces tournois ont permis de renforcer la visibilité du padel et d'attirer de nouveaux passionnés. Un événement phare de cette année a été la venue du coach Julien Bondia, expert international du padel. Basé en Espagne, Julien Bondia est un ancien joueur et moniteur de padel reconnu depuis plus d'une décennie.

Sa venue en avril 2024 a permis à 40 joueurs et moniteurs malgaches de perfectionner leur technique et de se préparer à des compétitions internationales. Grâce à lui, les compétences techniques des joueurs locaux ont fait un bond en avant, rapprochant ainsi Madagascar des standards internationaux. « Depuis le début, c'est incroyable. On a évolué de manière exponentielle.

En 2023, nous avions 102 joueurs, aujourd'hui, nous sommes à 296 en seulement un an. Ça montre un réel intérêt pour ce sport », explique Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit. D'ailleurs, Le padel, sport de raquette en pleine expansion à travers le monde, trouve désormais une place officielle à Madagascar le 6 mai 2024, avec la naissance de la Fédération Malagasy de Padel (FMP), sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Champion d'Afrique

L'un des moments les plus marquants pour le padel malgache a eu lieu lors de la Coupe d'Afrique des Nations de padel (CANP) à Nouakchott (Mauritanie) en juin 2024. L'équipe malgache, soutenue par le MPPTour, a remporté le titre de Champion d'Afrique, un exploit historique qui a permis à Madagascar de s'imposer comme une puissance montante sur la scène continentale.

Après une victoire écrasante 5-0 en finale contre la Mauritanie, la délégation malgache a confirmé sa progression, en particulier après avoir terminé à la quatrième place lors de l'édition 2022 de la CANP. Cette victoire a non seulement renforcé l'image du padel à Madagascar mais a aussi permis aux joueurs locaux de se faire un nom à l'international.

L'équipe, composée des meilleurs joueurs du MPPTour, à savoir Stéphane Rajaonson, Landry Rabezafy, Marin Fontaine, Gary Ah-Waye, Miary Zo Rakotondramboa, Corentin Haëner, et Nantenaina Radilofe, accompagnée de leur coach Eugenio Raniriharinosy, a montré un niveau de jeu exceptionnel, soulignant la qualité de la formation et des compétitions organisées par le MPPTour.

Première édition de l'Island Padel Cup

Le succès de Madagascar ne se limite pas aux frontières continentales. En septembre 2024, le MPPTour a organisé la première Island Padel Cup à Soavina Atmosphère, un événement qui a réuni les meilleurs joueurs de l'Océan Indien, venant de La Réunion et de Maurice. Ce tournoi a non seulement renforcé les liens sportifs entre les îles voisines, mais a aussi permis à Madagascar de confirmer sa place de leader régional.

L'équipe masculine malgache a remporté la première place, tandis que l'équipe féminine a terminé deuxième, derrière les Réunionnaises. Ce tournoi a ainsi consolidé la réputation de Madagascar en tant que champion d'Afrique et a marqué une étape importante dans le développement du padel à l'échelle de l'Océan Indien.

2025 : Une saison prometteuse

Fort de ces succès et d'une dynamique croissante, le MPPTour aborde l'année 2025 avec des objectifs ambitieux. L'ambition est claire : démocratiser le padel sur l'île, attirer de nouveaux talents. Cette saison, le calendrier a toutefois été allégé, passant de 21 à 15 tournois. « On ne considère pas ça comme un sport de riche, bien qu'il ne soit pas encore accessible à tous, mais on fait des efforts pour changer ça », assure Gary Ah-Waye.

Parmi les nouveautés de cette année, des primes de performance seront attribuées aux 16 meilleurs joueurs et aux 12 meilleures joueuses du classement annuel, versées chaque mois pendant les neuf mois du circuit. Une initiative visant à professionnaliser davantage la discipline. À plus long terme, le circuit Orange MPPTour aspire à devenir « la référence du padel à Madagascar », tout en restant humble.