Algérie: Renouvellement par moitié des membres du CN - 426 dossiers de déclaration de candidature acceptés

Alger — Le nombre de dossiers de déclaration de candidature aux élections du renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la nation, prévues le 9 mars prochain, a atteint 426 dossiers sur un total de 629 dossiers déposés depuis le début de l'opération, le 23 janvier dernier, a indiqué jeudi l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans son bilan final.

Le nombre de dossiers de déclaration de candidature déposés auprès de l'ANIE jusqu'au 16 février en cours a atteint "629 dossiers, dont 410 dossiers d'élus parrainés par 23 partis politiques, et 219 dossiers d'élus indépendants", indique la même source, précisant que "426 dossiers ont été acceptés, dont 249 dossiers déposés par des candidats parrainés par 20 partis politiques, et 177 dossiers d'élus indépendants". Il s'agit de "202 dossiers déposés par des membres des Assemblées populaire de wilayas (APW), et 224 déposés par des membres des Assemblées populaire communales (APC)".

Selon la répartition par sexe, "9 dossiers ont été déposés par des femmes, contre 417 déposés par des hommes".

Pour ce qui de l'âge, "62 candidats âgés de moins de 40 ans, 333 âgés entre 40 et moins de 60 ans, et 31 âgés de plus de 60 ans, ont été recensés".

S'agissant du nombre de dossiers de déclaration de candidature rejetés, le bilan final de l'ANIE a fait état de "203 dossiers, dont 152 dossiers de candidats parrainés par des partis politiques et de 51 dossiers de candidats indépendants", précisant que "54 dossiers ont été rejeté du fait de l'absence de l'attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti, 145 dossiers pour lien avec l'argent sale et des affaires douteuses, et 4 dossiers à cause de la situation des candidats vis-à-vis de l'administration fiscale".

Quant aux recours déposés au niveau des tribunaux administratifs, l'ANIE fait état de "164 recours, dont 152 rejetés et 12 acceptés ayant fait l'objet d'appel par l'Autorité indépendante", alors que le nombre de recours introduits au niveau des tribunaux administratifs d'appel est de "127 en appel, dont 120 rejetés et 07 retenus en application des dispositions judiciaires".

"03 recours introduits au niveau du Conseil d'Etat ont été rejetés car insusceptibles de recours", précise la même source.

Selon le bilan le nombre des membres de l'électorat a atteint "27241 électeurs, dont 2350 membres des Assemblées populaires de wilaya (APW) et 24891 membres des Assemblées populaires communales (APC)".

"Au total 742 formulaires de déclaration de candidature ont été retirés, dont 503 par des candidats parrainés par des partis politiques et 239 par des candidats indépendants".