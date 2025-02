Algérie: GECF - Le TSGP, un modèle de coopération énergétique transfrontalière en Afrique

Alger — Le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, a souligné, jeudi à Abuja, l'importance du projet du gazoduc Transsaharien (TSGP) comme un modèle exemplaire de coopération énergétique transfrontalière en Afrique.

S'exprimant lors d'un panel dans le cadre du Sommet International de l'Energie du Nigéria (NIES 2025), M. Hamel a salué les efforts de coopération régionale en matière d'énergie, en particulier le partenariat entre l'Algérie, le Niger et le Nigéria pour la réalisation du TSGP, qualifiant ce projet de "modèle pour stimuler les investissements transfrontaliers", selon un communiqué du GECF publié sur son site web.

M. Hamel a mis en évidence le rôle stratégique du TSGP pour connecter plusieurs pays producteurs et consommateurs de gaz en Afrique et en Europe, et a insisté sur la nécessité d'intensifier les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique.

Sur ce point, il a rappelé que la demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter de 32 % d'ici le milieu du siècle, soulignant que l'Afrique, qui détient plus de 8 % des réserves mondiales prouvées de gaz, doit exploiter cette ressource pour soutenir sa croissance économique et renforcer sa sécurité énergétique.

Le Secrétaire général a également mis en avant la Déclaration d'Alger adoptée lors du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du GECF, exprimant son soutien ferme aux pays africains dans leurs efforts pour lutter contre la pauvreté énergétique, élargir l'accès à l'énergie et favoriser un développement socio-économique durable, équitable et inclusif, en conformité avec l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.